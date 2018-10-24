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Москва, 24.10.2018

Обувной Край

«Expert Online» 2018

Восьмой выпуск проекта «Пилим по России». Город Киров. Основатель компании по производству мужской обуви расскажет, как открыть бизнес без денег.

В 2015 году, имея навыки продавца и 50 тысяч рублей в кармане, Егор Басалаев основал компанию Krai по производству мужской обуви ручной работы.

Свой начальный капитал он потратил на то, чтобы съездить на профильную выставку в Москву, которая, как он сам говорит, никаких результатов ему не принесла, а затем вернулся в свой родной город и начал действовать.

Первое, что он сделал, — наладил продажи: договорился с местным обувным заводом о производстве отдельной партии обуви для распространения и начал продавать ее через социальные сети. Свое собственное производство  у компании Krai появилось позднее, когда был полностью налажен рынок сбыта.

Егор — еще один пример предпринимателя, который счастлив от того, чем он сейчас занимается, хотя раньше даже и подумать не мог, что производство ботинок станет делом его жизни и что он вместе со своими сотрудниками будет стоять у станков, следить за качеством и экспериментировать с новыми моделями.

Кредо Егора — делать бизнес честно и поддерживать обратную связь с покупателями. Его компания всегда открыта к общению с клиентом, а в социальных сетях можно увидеть честные отзывы об их продукции.

Главное, что мы подметили, побеседовав с Егором, — ему присуще невероятное спокойствие, можно даже сказать, граничащее с пофигизмом, но это только на первый взгляд.

Сейчас, когда оборот его компании составляет полтора миллиона рублей в месяц, он четко понимает, как и куда двигаться дальше. Он никуда не спешит и спокойно завоевывает отечественный рынок качественной обуви. Да еще и продает ее по приемлемой цене, что, несомненно, является его преимуществом.

У Егора есть инвестиционный проект на десять миллионов рублей для расширения своего предприятия. Он даже обозначил примерный срок возврата инвестиций — год. Не хватает только честных партнеров, которые помогут это осуществить.

А для тех, кто хочет открыть магазин мужской обуви, Егор готов предоставить товарный кредит.

Так что нужно последовать его примеру и просто брать и делать, тогда и результат не заставит себя долго ждать!

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