Напрасные хлопоты Эрдогана

Турция решила воспользоваться убийством журналиста Хашогги в борьбе за лидерство на Ближнем Востоке, а президент Эрдоган заодно намерен и свести счеты с принцем Мухаммедом.

Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в турецком парламенте, в котором он назвал убийство Джамаля Хашогги предумышленным и остановился буквально в шаге от обвинения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана (МбС) в его организации, произвело в мире сильный эффект.

Через несколько часов после выступления президента Эрдогана саудовский кронпринц вошел в конференц-зал отеля «Ритц-Карльтон» в Эр-Рияде, где проходит международная финансовая конференция, прозванная его организаторами «Давосом в пустыне». Он прошествовал на свое место под громкие аплодисменты нефтяников, банкиров и прочих бизнесменов, которые рискнули своей репутацией и приехали на конференцию, не желая терять такой возможности заработать большие деньги.

Турецкий президент и саудовский принц провели первый раунд поединка, находясь в нескольких тысячах километров друг от друга. В отношениях Эрдогана и МбС переплелись личная неприязнь и борьба за лидерство в регионе.

Инициатива сейчас у Реджепа Эрдогана. Выступлением в парламенте турецкий лидер ясно дал понять Эр-Рияду, что постарается выжать из убийства Хашогги все, что можно. Обвинения президента Турции в адрес официального Эр-Рияда в планировании физического устранения диссидента целят в первую очередь в имидж кронпринца Мухаммеда как реформатора и надежного союзника Запада.

Эрдоган ведет поединок по всем правилам. В запасе у него мощное оружие: аудиозапись событий, происходивших в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября после того, как в него зашел Джамаль Хашогги. А так же и другие свидетельства и улики, собранные турецкими правоохранительными органами, которые сейчас проводят официальное расследование.

Кронпринц, которого и на Западе уже считают организатором убийства оппозиционного журналиста, показал, что не намерен отсиживаться в глухой обороне. В своей речи на конференции он много рассказывал о богатствах Саудовской Аравии и ее привлекательности для иностранного бизнеса, призывая к сотрудничеству. Несмотря на то, что немало крупных западных компаний и политиков отказались приезжать в Аравию, Эр-Рияд уже отчитался, объявив, что на конференции подписано контрактов на 50 млрд долларов с десятками компаний, начиная от Hyundai и заканчивая Halliburton.

Кстати, конференция проходила в той же роскошной пятизвездочной гостинице, которая в прошлом году использовалась как «золотая» тюрьма для почти двухсот бизнесменов и членов королевской семьи. Под видом борьбы с коррупцией наследный принц требовал у них миллиарды на проведение своих реформ в экономике и социальной жизни королевства.

В отместку американской администрации, которая в последние дни резко сменила тон на негативный по отношению к Эр-Рияду, саудиты уделяли подчеркнуто много внимания главному российскому участнику конференции, генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву. Глава РФПИ подчеркнул в своем выступлении, что Саудовская Аравия является для России очень крупным партнером.

Сейчас главная задача Турции – настроить против саудовского кронпринца Белый дом. Но сделать это, несмотря на явно изменившийся в последние пару дней тон президента Трампа, будет нелегко.

С одной стороны, Дональд Трамп, конечно, не может не учитывать общественного мнения в Америке, в целом настроенного против МсБ и официального Эр-Рияда. Но с другой стороны, на чаше весов хорошие личные отношения американского президента с потенциальным королем КСА и, что еще важнее для Белого дома, десятки миллиардов долларов контрактов на поставки американского оружия арабскому королевству. На прошлой неделе, когда президент Трамп впервые отказался разрывать контракты, он объяснил свою позицию нежеланием терять 60 тысяч рабочих мест.

Не следует забывать и крупные инвестиции в КСА президентского зятя Джареда Кушнера, который работает у Трампа советником по Ближнему Востоку и имеет при этом дружеские отношения с МбС.

О многом говорит и то, что Дональд Трамп отправил на конференцию в Эр-Рияд далеко не самого последнего своего министра: главного американского финансиста Стивена Мнучина. Приезд главы Министерства финансов США, снявшегося с улыбающимся кронпринцем Мухаммедом, является сигналом Белого дома, говорящим о прочной поддержке президентом США кронпринца, несмотря на все жесткие заявления Трампа в последние дни.

Конечно, Эрдоган прекрасно понимает, как трудно будет убедить администрацию США отказаться от поддержки МсБ. Тем не менее, на стороне турецкого президента общественное мнение, которое — как уже отмечалось выше, в немалой степени благодаря Анкаре — считает наследника саудовского престола главным организатором зверского убийства журналиста.

В Анкаре, очевидно, тщательно просчитали все возможности и шансы и, если принять во внимание очень резкое выступление президента Эрдогана в парламенте, все же решили продолжить борьбу против горячего и непредсказуемого кронпринца, который может возглавить крупнейшее арабское королевство на полвека, если его как-то не остановить. И несмотря на то, что внешне все действия Эрдогана выглядят как плод его крайне негативного отношения к Мухаммеду бен Салману, которое действительно является фактом, в основе противостояния — борьба Турции с Саудовской Аравией за лидерство в регионе.