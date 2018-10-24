Саудовская Аравия намерена за счет России возглавить мировой газовый рынок

Саудовская Аравия претендует на главную роль на мировом газовом рынке, сообщил министр энергетики страны Халед аль-Фалех. Завоевание позиций будет происходить в том числе за счет ряда проектов в Арктике.

Дело в том, что газовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует стать акционером проекта «Арктик СПГ-2», заняв второе место после «Новатэка».

Поэтому, как отмечает министр, не стоит удивляться, что через несколько лет Aramco завоюет позиции серьезного инвестора и трейдера на глобальном рынке СПГ.

Сообщается, что окончание строительства и запуск «Арктик СПГ-2» — второго завода «Новатэка» , завершится в 2023 году. Мощностей нового предприятия по производству сжиженного природного газа должно хватит для выработки почти 20 миллионов тонн СПГ в год.