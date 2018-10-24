Саудовская Аравия обрушила цены на нефть

Заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха о намерении ОПЕК нарастить добычу до максимума обрушили мировые цены на нефть сразу на 4%.

Саудовская Аравия намерена добиваться существенного снижения цен на нефть с целью нанести максимальный ущерб иранской экономике и компенсировать спад предложения после введения санкций в отношении Ирана.

Сообщается, нефть марки Brent упала на 4% и стоит $76,65 за баррель, нефть марки WTI потеряла в цене чуть меньше 3,73% до $66,67 за баррель. Как сообщил аль-Фалих, ОПЕК планирует нарастить добычу нефти с начала ноября.

Эксперты уверены, что подобные действия саудитов приведут к шорт-сквизу на рынке нефти, когда цена за баррель нефти может рухнуть до $68.

Напомним, ранее Саудовская Аравия объявила о готовности нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. баррелей в день на мировой рынок в ближайшие два месяца в целях компенсации снижения добычи нефти в Иране. Королевство намеревалось увеличить добычу к уровню августа, который составлял 10,4 млн баррелей в день, чтобы удовлетворить рост спроса со стороны азиатских потребителей.