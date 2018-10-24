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Москва, 24.10.2018

Шойгу сделал важное заявление о возможном размещении в Польше дивизии США

«Expert Online» 2018

Сергей Шойгу – глава Минобороны РФ – сделал важное заявление о возможном размещении на территории Польши на постоянной основе дивизии американских вооружённых сил.

По его словам, планы польского правительства – контрпродуктивны и опасны. Шойгу убеждён, что они мешают сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности, передаёт РИА Новости.

Российский министр обороны предупредил, что если дивизия США всё-таки появится в Польше, то наша страна примет ответные меры, чтобы быть готовым к нейтрализации возможных военных угроз на всех направлениях.

«Мы не хотели бы вступать в военную конфронтацию со странами Запада. Напротив, Россия стремится со всеми к сотрудничеству в сфере безопасности. Однако наш ответ на возможное решение Варшавы будет немедленным и жёстким», – резюмировал глава Минобороны РФ.

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