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Москва, 24.10.2018

Отдых в Крыму или тюрьма: эстонцев запугали

«Expert Online» 2018
  • Отдых в Крыму или тюрьма: эстонцев запугали
Новости Крыма

Отдых в Крыму набирает популярность в странах Прибалтики. От поездок на полуостров граждан этих стран не останавливает даже угроза сесть в тюрьму, пишет «Взгляд». Особую популярность набирают запросы на отдых в этом российском регионе в так называемый «бархатный сезон».

В рамках борьбы  турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт, в Эстонии прошли обыски, а сотрудники были допрошены в правоохранительных органах.

Подобные действия правоохранителей пресс-секретарь эстонской госпрокуратуры Каарель Каллас объяснил действие европейских санкций, введенных из-за отказа странами ЕС признавать Крым российской территорией.

«В 2014 году ввел санкции на оказание услуг на аннексированных территориях. В этот список включен также запрет на оказание туристических услуг – поездок в Крым и Севастополь»,  - сообщил Каллас.

Представитель эстонского МВД сообщил также, что пока речь не идет о заключении «преступников» под стражу, однако, турфирмы, продающие путевки в Крым, по его словам, полностью осведомлены о последствиях своих действий. Также Каллас напомнил, что гражданин Эстонии в случае поездки на отдых в Крым не сможет рассчитывать на помощь консульства.

В эстонском МВД в свою очередь с негодованием заявили, что часто их граждане «посещают Крым через Россию, то есть не проходя украинский пограничный контроль, что Киев может расценивать как правонарушение».

Однако по заявлению эстонского юриста Альберта Линнтамма, турфирмы страны могли не знать о существующем запрете, так как он не прописан в законах Эстонии.  

В свою очередь представители эстонской туриндустрии отмечают, что туры в Крым пользуются среди его сограждан огромной популярностью. Так директор турфирмы из Маарду Дмитрий Лелека признает, что «люди часто спрашивают о поездках в Ялту, Симферополь, Севастополь», но теперь им вынуждены отказывать.

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