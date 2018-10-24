В дом Билла и Хиллари Клинтон, а также в офис Обамы и Белый дом прислали бомбы

В посылке, отправленной 42-му президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари, обнаружили бомбу.

Об опасной находке рассказал специалист, проверяющий посылки на наличие взрывоопасных и отравляющих предметов, пишет The New York Times.

По данным издания, которое ссылается на источник в правоохранительных органах, в посылке, отправитель которой не называется, находилась бомба, аналогичная той, которую ранее обнаружили в почтовом ящике крупного валютного спекулянта, американского миллиардера Джорджа Сороса.

В свою очередь NBC News передаёт, что секретная служба перехватила ещё одно взрывное устройство - посылка с бомбой была отправлена неизвестным в офис Барака Обамы.

Между тем Associated Press с пометкой «срочно» сообщает, что взрывные устройство также были отправлены по почте в редакцию CNN в Нью-Йорке и в Белый дом.

В частности, посылку с бомбой, которая направлялась Дональду Трампу, перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для главы государства.