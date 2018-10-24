В Кремле прокомментировали информацию о возможном посещении Путиным Вашингтона

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – заявил, что российский лидер Владимир Путин готов посетить Вашингтон с официальным визитом.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что конкретных решений пока нет, передаёт РИА Новости.

Он также отметил, что вопрос возможных обменов визитами Путина и Трампа действительно затрагивался на встрече президента РФ с Джоном Болтоном, однако пока никакой конкретики здесь нет.

«В настоящее время решается вопрос о двусторонней встрече лидеров двух стран 11 ноября в Париже. Сейчас предстоит начать готовить именно этот саммит», - резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что по словам помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, глава российского государства Владимир Путин может посетить Вашингтон в 2019 году.