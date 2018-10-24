В Минтруда рассказали о беспрецедентном росте зарплат в России

Максим Топилин – глава Минтруда РФ – заявил, что в настоящее время в нашей стране заработные платы растут беспрецедентно стремительными темпами.

При этом чиновник подчеркнул, что этот рост происходит, как в реальном, так и в номинальном выражении, передаёт РИА Новости.

По словам Топилина, на рост зарплат, прежде всего повлияло, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также исполнение майский указов президента РФ Владимира Путина.

Как отметил министр, согласно статистике, за 2018 год заработная плата в нашей стране выросла уже на 11 %. И это, по его мнению, не предел.