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Москва, 24.10.2018

В Минтруда рассказали о беспрецедентном росте зарплат в России

«Expert Online» 2018

Максим Топилин – глава Минтруда РФ – заявил, что в настоящее время в нашей стране заработные платы растут беспрецедентно стремительными темпами.

При этом чиновник подчеркнул, что этот рост происходит, как в реальном, так и в номинальном выражении, передаёт РИА Новости.

По словам Топилина, на рост зарплат, прежде всего повлияло, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также исполнение майский указов президента РФ Владимира Путина.

Как отметил министр, согласно статистике, за 2018 год заработная плата в нашей стране выросла уже на 11 %. И это, по его мнению, не предел.

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