Отмена антироссийских санкций должна произойти в ближайшее время в противном случае мировая экономика понесет еще больший урон, считает сенатор США член республиканской партии Рэнд Пол. Он пытался убедить своих коллег в сенате пойти на этот шаг и начать сотрудничать с Москвой, пишет «Российская газета», ссылаясь на новость агентства Bloomberg.

В вопросе отмены санкций против России, Пол рассчитывает на помощь американского посла в России Джона Хантсмана, которого республиканец считает «самым подходящим дипломатом для того, чтобы предоставить сенату детальную информацию об отношениях с Россией».

Агентство сообщает также, что Пол и Хантсман встречались в конце августа текущего года, после чего сенатор заявил, что США в вопросе санкций против России «подвержены истерии».

Издание сообщает, что Пол намерен добиваться встречи с коллегами из России после ноябрьских выборов в конгресс.

Также политик попытался оказать влияние на президента США Дональда Трампа в вопросе смягчения политики в отношении Москвы, однако, на минувшей недели, глава США пошел еще дальше, объявив о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Несмотря на то, что эта новость не застала его коллег по партии врасплох, поскольку те больше года готовили почву для этого, Пол раскритиковал это решение. По его мнению, наоборот, необходимо стремиться «решить проблемы, связанные с этим Договором, и двигаться вперед».

Напомним, санкции против России начали вступать в силу после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Тогда за этот шаг проголосовало более 98% жителей полуострова.