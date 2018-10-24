Важные моменты при выборе гранитного памятника

Прежде чем выбирать и заказывать памятник на могилу в мастерской, необходимо приять решение относительно ряда моментов. Приведенные ниже рекомендации полезны для экономии времени, денежных средств и душевных сил.

Особенности кладбища

На каждом кладбище действуют собственные правила, регулирующие установку памятников. Помимо этого, каждое кладбище имеет специфику, способную оказать влияние на выбор памятника. Поэтому при заказе памятника в компании компании «Данила-Мастер» https://danila-master.ru необходимо принимать во внимание следующие нюансы:

нормативы кладбища на габариты памятников;

кто имеет право на установку памятника;

возможность установки оградки;

документы, которые требуются для установки памятника;

площадь участка;

период, по истечении которого допускается установка памятника;

возможность установки памятник бригадой мастерской;

ухоженность кладбища;

количество деревьев на кладбище, от падения которых памятник может получить повреждения;

время года, в которое устанавливается памятник;

возраст кладбища;

соседство других памятников.

Частота ухода за памятником

При выборе одного из возможных вариантов нужно исходить из того, насколько часто его будут посещать родственники. К примеру, если планируемая частота посещения меньше нескольких раз в год, то высаживание цветов нецелесообразно. А если посещать памятник планируется раз в несколько лет, то вместо цветника лучше положить могильную плиту или установить саркофаг, облицевав его плиткой.

Помимо этого, если памятник изготавливается не из гранита, то для обеспечения его хорошего вида за ним придется ухаживать не реже раза в год. В особенности это относится к памятникам, изготовленным из пористого мрамора. При отсутствии возможности часто бывать на месте погребения желательно установить памятник из гранита. Этот материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к влиянию погодных факторов и способен стоять веками без всяких хлопот. Можно выбрать памятник из карельского гранита в каталоге с ценами https://danila-master.ru/articles/pamyatniki-iz-granita-katalog-foto-ceny.html.

Финансовые возможности

Стоимость изготовления и установки памятников колеблется в обширном диапазоне от двадцати тысяч рублей до миллиона рублей и более. Данные работы включают в себя изготовление цоколя, транспортировку, облицовку, создание портрета, нанесение дат рождения и смерти и т. д. Чем выше стоимость памятника, тем более он представителен. Наиболее эстетичный вид имеют памятные комплексы, изготовленные из разных видов гранита.

Те, кто не располагают большими деньгами, могут заказать изготовление стандартного памятника, к примеру, из габро. Он обладает достаточной прочностью и эстетичностью. Деньги экономятся благодаря использованию типовой конструкции, обработанной по минимуму. Экономия возможна и на облицовке – вместо плитки, изготовленной из гранита, можно заказать плитку, сделанную из керамогранита. Еще один способ экономии состоит в заказе семейного памятника. Однако нельзя экономить на изготовлении цоколя и выборе дешевого материала памятника, поскольку это может привести к увеличению расходов.

Пожелания покойного по поводу памятника

Необходимо также учитывать пожелания умершего относительно похоронной церемонии и памятника. Если он хотел скромных похорон, то его пожелание следует выполнить.

Памятник должен отражать личность покойного. Для этого на нем нужно изобразить его портрет. Особенно важно учитывать пожелания умершего по поводу религиозной символики.

Продолжительность размещения памятника

Материал, из которого делается памятник, нужно выбирать с учетом продолжительности его установки. К примеру, если на том же участке запланировано захоронение остальных членов семьи, то со временем возможна замена существующего памятника на новый.