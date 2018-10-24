Впервые в России! Легендарный мюзикл CHESS (ШАХМАТЫ)

В мае 2019 года состоится российская премьера легендарного мюзикла CHESS (ШАХМАТЫ). Совместную постановку осуществляют театральная компания «Московский Бродвей» и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ).

16 мая состоится премьера мюзикла CHESS в НОВАТе, затем он будет перенесен на главную мюзикловую сцену Москвы – театр МДМ, флагманский театр «Московского Бродвея», где начнется его ежедневный прокат. Это первый в истории опыт совместной постановки российского государственного академического оперного театра и российской коммерческой театральной компании по бродвейской модели, предполагающей постановку и премьеру мюзикла вне театральной столицы.

CHESS был создан в 1984 году тремя выдающимися авторами – сэром Тимом Райсом драматургом, обладателем премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми», подарившем миру мюзиклы «Иисус Христос Суперзвезда», «Эвита» и «Король Лев», и композиторами Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом, авторами песен и участниками знаменитой группы ABBA, создателями мюзикла MAMMA MIA!. CHESS повествует о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны между двумя супердержавами – СССР и США.

«Я неподдельно рад тому, что мюзикл CHESS, наконец, будет исполнен на русском языке в России, - приветствует первую российскую постановку драматург, автор либретто сэр Тим Райс. - С тех пор, как мы его написали тогда в 1984, мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас 35 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация».

От компании «Московский Бродвей» за совместный проект с НОВАТом отвечает известный театральный продюсер, член Бродвейской лиги Дмитрий Богачев («Призрак Оперы», MAMMA MIA! CHICAGO, «Бал вампиров», «Привидение» и другие российские постановки бродвейских мюзиклов, а также мюзикл ANASTASIA на Бродвее). «Музыка CHESS считается непревзойденным шедевром в истории мировой мюзикловой сцены, а полный драматизма сюжет снова удивительно актуален, – отмечает продюсер Дмитрий Богачев. – Уникальность первой российской постановки в том, что над ней работает международная творческая команда, члены которой символически представляют два лагеря, еще недавно находившихся по разные стороны “железного занавеса”».………………………………………

Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман: «Впервые на нашей сцене мы ставим настоящий бродвейский мюзикл. В новосибирском театре уже был успешный опыт работы в этом жанре, но постановка, отвечающая “золотому бродвейскому стандарту”, – вызов для академического театра. Мы уверены, что наши творческие, технические возможности и совместная работа международной команды позволят поставить CHESS в традициях и на уровне лучших бродвейских спектаклей».

Над оригинальной российской постановкой мюзикла CHESS работают: режиссер Линдси Поснер, музыкальный руководитель и дирижер Джон Ригби, художники-постановщики Глеб Фильштинский (режиссёр мультимедиа, сценография), Вячеслав Окунев (сценография и костюмы), хореограф Ирина Кашуба, художник по свету Александр Сиваев.

В ноябре 2018 года в Москве состоится всероссийский кастинг артистов в труппу мюзикла «CHESS». Подробная информация на сайте moscow-broadway.ru/casting