Women@BCG: гибкость как конкурентное преимущество

Холодный ноябрь 2018 года запомнится уникальным Форумом и Премией «Woman Who Matters», где лучшие спикеры-практики международных компаний обсудят роль женщины в сфере консалтинга. В оставшееся до Форума время можете познакомиться с инициативой компании BCG в журнале официального партнера мероприятия.

Консалтинг традиционно считается мужским бизнесом: частые командировки и ненормированный рабочий график делают его менее привлекательным для женщин.

Нередко, решив завести семью и детей, женщины уходят из этой профессии, что приводит к более низкой доле сотрудниц на руководящих позициях (начиная с руководителя проекта).

предоставлено пресс-службой

Однако, по данным многочисленных исследований, команды, разнообразные по гендерному составу и опыту участников, принимают наиболее эффективные и инновационные решения, что позволяет компаниям значительно улучшить бизнес-результат. Именно поэтому компания BCG запустила международный проект Women@BCG, направленный на привлечение и удержание женщин в консалтинге, предоставив им возможности для построения успешной карьеры и для сохранения баланса работы и личной жизни.

предоставлено пресс-службой

В рамках проекта реализуются программы гибкого рабочего графика, индивидуального коучинга, нетворкинга и менторства от ведущих мировых экспертов. Для внешней аудитории проводятся разнообразные тренинги по женскому лидерству, а девушки, желающие проверить свои бизнес-навыки, могут принять участие в ежегодном флагманском семинаре по стратегии Advantage BCG.

«Проект Women@BCG опирается на передовой опыт офисов компании по всему миру, каждый из которых может реализовывать и локальные инициативы. Так, сейчас для сотрудниц московского офиса BCG, начиная с позиции стажера, запускается программа неформальной поддержки «buddy». В рамках этой программы у каждой женщины в компании будет наставница, с которой можно обсудить вопросы адаптации в компании и карьерного развития. Мы решили реализовать эту инициативу, так как заметили, что нередко девушка оказывается «одна» в команде, состоящей из коллег-мужчин, и ей психологически сложнее обратиться за советом к члену своей команды или к человеку на вышестоящей позиции», ― рассказывает ведущий специалист по привлечению талантов BCG Наталья Овчинникова.

предоставлено пресс-службой

«Менторские практики BCG поддерживают меня в карьерном развитии. Замечено, что женщинам, особенно тем, кто вынужден сделать перерыв в карьере или перешел на неполный рабочий день в связи с рождением детей, сложнее выстраивать долгосрочные связи и планы в компании. Зачастую сотрудницы больше сфокусированы на том, чтобы качественно реализовать текущие проекты. Им не хватает стратегического мышления для того, чтобы в будущем стать коммерчески успешным партнером, выстроить свою практику и свою команду. Наставники помогают избегать этих ошибок и работать на перспективу», ― делится Екатерина Сычева, директор в московском офисе BCG, руководитель программы Women@BCG в России и СНГ.

предоставлено пресс-службой

Изменения бизнес-модели, связанные с поддержкой женщин в BCG, делают условия работы в компании более гибкими по отношению ко всем сотрудникам без исключения. Многие инициативы Women@BCG, например, гибкий график, теперь стали доступны всем вне зависимости от пола и семейного положения. Начиная с 2012 года более 75 раз сотрудники московского офиса воспользовались программой гибкого рабочего графика и длительного отпуска. И это, несомненно, укрепляет атмосферу взаимоуважения и взаимопомощи в компании и улучшает бизнес-результат.

К числу положительных эффектов от проекта можно также отнести то, что благодаря Women@BCG женщины продвигаются по службе с той же скоростью, что и мужчины. Это огромная заслуга системы. При этом специальных квот или иных способов быстрого продвижения для женщин, как некоторые ошибочно считают, в BCG нет.

«Мировая статистика показывает, что женщины получают на 30-40% меньше мужчин за ту же работу на тех же позициях. Я горжусь BCG в том числе и потому, что этой проблемы у нас нет. Более того, занимая высшие строчки глобальных рейтингов лучших работодателей и имея возможность работать с ведущими мировыми компаниями и их руководителями, мы служим для них примером равенства возможностей, взаимопомощи и системных изменений», - подчеркивает Екатерина Сычева.

Проект Women@BCG в 2018 году получил премию Catalyst Award. На данный момент он охватывает все подразделения BCG (более 16000 сотрудников), в том числе и московский офис (более 320 человек). Из внешней аудитории к программе ежегодно обращаются более 1000 женщин.