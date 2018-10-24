Юань готовится побить «психологическую отметку»

В ближайшее полгода стоит ожидать ослабление китайской валюты, пишет CNBC, ссылаясь на прогноз Goldman Sachs.

Банк прогнозирует, что курс юаня пробьет психологически важную отметку 7 за доллар и достигнет уровня 7,1.

«Вряд ли это произойдет до конца года, США рассматривают этот уровень и, вероятно, чуть выше, как доказательство, которое могло бы поддержать обвинения в манипулировании валютой», - рассказал соруководитель отдела макроэкономических исследований по Азии Тимоти Мо.

Аналитик уверен, что Пекин не захочет, чтобы валютный рынок выдвинул в его адрес подобные обвинения в преддверии встречи главы Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Новость об ослаблении юаня, так или иначе, заставляет задуматься участников рынка о выгоде подобного разворота дел для китайских экспортеров на фоне торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками.

Стратеги рынка новость об ослаблении курса юаня комментируют, как не случайный разворот событий, а планомерную работу китайского правительства в плане приближения национальной валюты к ключевому уровню 7 за доллар. Отмечается, что таким образом Пекин стремится сдержать отток капитала, который обычно ускоряется, когда юань ослабевает.

Ранее, глава Минфина США Стивен Мнучин уже предостерегал Китай от конкурентной девальвации юаня, однако, не решился назвать Пекин «валютным манипулятором». Однако в докладе ведомства Китай включен в список государств, валютная политика которых заслуживает «пристального внимания».