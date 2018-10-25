25 лет в тренде: Toyota отмечает годовщину первого в мире кроссовера юбилейной серией

23 октября стартовали продажи юбилейной серии Toyota RAV4, посвященной 25-летию модели.

Toyota RAV4 официально дебютировал 22 октября 1993 года на автосалоне в Токио — ровно четверть века назад. Удачно сочетая черты легкового автомобиля и внедорожника, полноприводный RAV4 с 3-дверным кузовом, независимой подвеской, увеличенным дорожным просветом и 2-литровым бензиновым мотором стал настоящей сенсацией и основателем сегмента кроссоверов.

Сегодня Toyota RAV4 занимает первое место в мире по продажам в классе кроссоверов — самом быстрорастущем из всех. За 25 лет в мире продано свыше 8,5 миллионов RAV4 четырех поколений. Модель представлена на рынках более 150 стран.

Российский рынок традиционно считается одним из ключевых для Toyota. В 2016 году в Санкт-Петербурге стартовало локальное производство Toyota RAV4 — первое и на данный момент единственное в Европе. За два года на российском заводе Toyota произведено более 67 000 экземпляров модели2, при этом около 4 000 из них — на экспорт, в частности на рынки Белоруссии и Казахстана. Всего за историю продаж в России владельцами RAV4 стали около 350 000 человек3; в год россияне покупают около 33 000 новых автомобилей4. Модель лидирует в сегменте среднеразмерных кроссоверов пять лет подряд5 и традиционно входит в топ-15 бестселлеров российского рынка6. На счету разных поколений Toyota RAV4 6 российских наград — как за статус лучшего автомобиля в своем классе, так и за самую высокую остаточную стоимость7.

Сейчас на рынке представлен Toyota RAV4 четвертого поколения, сочетающий в себе яркий дизайн, функциональность, надежность, комфорт, передовые технологии безопасности и отличные динамические качества. Автомобиль выбирают как молодые амбициозные покупатели, которые ценят высокие технологии и удовольствие от вождения на улицах, загородных трассах и бездорожье, так и семьи с детьми, предпочитающие комфорт, просторный салон и объемный багажник8.

Специально для ценителей модели в России Toyota выпустила новую трендовую версию RAV4 25th Anniversary. Уникальный внешний вид специальной серии придают стильные акценты: черные глянцевые накладки на передний и задний бампер, черные корпуса боковых зеркал и рейлинги на крыше, черные 18" колесные диски в новом экспрессивном дизайне, а также отличительная эмблема юбилейной серии на задних стойках.

Специальная серия доступна для заказа с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 л и автоматически подключаемой полноприводной трансмиссией с интеллектуальной системой распределения крутящего момента между осями. В зависимости от условий вождения, интеллектуальный полный привод RAV4 в режиме реального времени самостоятельно распределяет крутящий момент между осями в диапазоне от 100:0 до 50:50 для лучшей управляемости, безопасности и сокращения расхода топлива.



Уровень оснащения модели аналогичен комплектации «Комфорт» и включает, помимо прочего, светодиодную оптику, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой и электропривод багажника. Новая версия оборудована мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном на платформе Яндекс.Авто. Мультимедийная платформа Яндекс.Авто — это комплекс сервисов, включающий навигацию, стриминг музыки, прогноз погоды, браузер и другие сервисы, объединенные единым графическим интерфейсом и доступные для управления в том числе с помощью голоса. Дополнительно в оснащение модели входит встроенный интернет-модем с предоплаченным трафиком на один год.

Максимальная цена перепродажи Toyota RAV4 в специальной версии 25th Anniversary стартует от 1 966 000 руб. для версии с 2-литровым мотором и от 2 092 000 руб. для версии с двигателем 2,5 л.