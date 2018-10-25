«Безприданница» Дмитрия Крымова стала двукратным лауреатом премии «Хрустальная Турандот»

XXVII Церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоялась в театре им. Евг. Вахтангова 22 октября 2018 года. Ведущими церемонии стали актриса театра «Сатирикон» Марина Дровосекова и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, а честь объявлять имена лауреатов выпала учредителю престижной театральной награды, режиссеру и продюсеру Борису Беленькому.

В этом году, как отметила Марина Дровосекова, «по нашей стране кожаным мячом прокатился мундиаль», поэтому в сценографии «Хрустальной Турандот» нашла отражение тема прошедшего чемпионата мира по футболу-2018. Алексей Кортнев появился на сцене в спортивной форме с кокошником на голове. Его выход сопровождали не только аплодисменты, но и знаменитая футбольная кричалка «Оле-оле-оле-оле!», а старт мероприятию дал свисток. По ходу церемонии лидер группы «Несчастный случай» играл роль спортивного болельщика, то предлагая зрителям пустить по залу волну, то сравнивая профессию режиссера с работой футбольного тренера. Марина в свою очередь сыпала цитатами из великих русских поэтов и делилась со зрителями любопытной информацией о лауреатах и их работах.

Первым награду в этот вечер получил художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. Хрустальную статуэтку в специальной номинации «Недосягаемый». От «Тиля» до «Фальстафа» 45 лет ленкомовских побед» вручил режиссеру руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас.

- Получить эту статуэтку из рук человека знаменитого, прекрасного и уважаемого – это сюрприз, - отметил Марк Захаров. – Такое я запомню на всю жизнь!

Марк Анатольевич поблагодарил президента премии и автора церемонии Бориса Беленького и назвал его «замечательным выдумщиком и создателем нового сценического жанра».

Следующим на сцену вышел основатель театрального агентства «Арт-Партнер XXI» Леонид Роберман, который получил из рук Николая Фоменко статуэтку «За создание уникального негосударственного театра».

- Получить эту премию вторым после Марка Анатольевича Захарова – это большая честь. А если быть совсем наглым, то я ее получил первым после Марка Анатольевича, – пошутил Роберман.

Продюсер поблагодарил со сцены не только устроителей церемонии, но и режиссера Дмитрия Крымова, с которым он работал над «Безприданницей», своих родителей, и даже бывшую жену, «которая меня покинула, и теперь вместо того, чтобы ругаться целый день, я могу заниматься театром».

Еще один специальный приз «За честь и достоинство» был вручён Станиславу Любшину, который в этом году отметил 85-летие. Награду ему вручал Владимир Машков. Получая «Хрустальную Турандот», Любшин вспомнил ушедших деятелей театра – Анатолия Эфроса, Олега Табакова, Евгения Евстигнеева, Олега Ефремова…

- Дай Бог всем здоровья, кто здесь, и светлой памяти тем, благодаря кому мы стали людьми, - сказал актер.

В этом году «Лучшим спектаклем прошедшего театрального сезона была названа «Безприданница» «Школы драматического искусства» в постановке Дмитрия Крымова («Безприданница» через «з» - авторское написание названия пьесы Александра Островского. Именно под таким названием спектакль Дмитрия Крымова шёл в театре «Школа драматического искусства». - Прим. InterMedia). Вместе с режиссером получать награду на сцену Театра им. Вахтангова вышла вся его команда, работавшая над этим спектаклем. Награда за «Лучшую женскую роль» прошедшего сезона тоже досталась «Безприданнице», точнее - актрисе Марии Смольниковой, сыгравшей Ларису в спектакле Дмитрия Крымова. Получив статуэтку, актриса расплакалась прямо со сцены. Причиной стал уход Дмитрия Крымова из «Школы драматического искусства», где он полтора десятка лет строил свою Лабораторию с учениками и единомышленниками.

- Извините, мне стыдно, - сказала Смольникова, вытирая слезы. – Просто, похоже, это последний спектакль, который мы сделали вместе, потому что наша лаборатория расползается. Это потрясающие люди, с которыми было очень тепло творить, я многому научилась у них, их таланту, человечности.

Актриса обратилась ко всем присутствующим в зале с просьбой организовать ей аудиенцию у министра культуры РФ Владимира Мединского.

- Мне к нему пробиться сложно, он меня быстрее найдет, если ему кто-то передаст мою просьбу, - объяснила она.

Награду за «Лучшую мужскую роль» получил Сергей Степанченко за роль Фальстафа в спектакле «Фальстаф и Принц Уэльский», поставленном на сцене «Ленкома» его художественным руководителем Марком Захаровым.

- Когда я раньше сидел в зале, а другим вручали «Хрустальную Турандот, я слегка сомневался в объективности этой награды, но сегодня я понял, что все по-честному, - пошутил актер. - Мне очень приятно! И я испытываю большую гордость, стоя на этой прославленной сцене. Хотя свою сцену я люблю больше, ведь именно благодаря ей я нахожусь здесь. Спасибо Марку Захарову, он так выстроил мою роль и роли моих коллег, что не получить «Хрустальную Турандот» просто не было шансов.

«Лучшим режиссером» по итогам прошедшего театрального сезона стал Евгений Писарев за спектакль «Влюбленный Шекспир» Театра им. Пушкина. Объявляя победителя, Борис Беленький отметил, что эту награду режиссер получает «за создание гимна настоящему театру, театру на все времена».

- Я не в первый раз получаю эту премию, - отметил Писарев. - Но, слава богу, я еще не сошел с ума. В голове у меня есть свой рейтинг, и в нем я не на первом месте.

Награду за «Лучшую сценографию» получил Александр Боровский за спектакль «Заповедник» Студии театрального искусства.

- Это не первая моя статуэтка, у меня их уже две. Но, должен признаться, что и в третий раз это приятно, - отметил театральный художник.

Премии лауреатам в этот вечер вручали Владимир Машков, Григорий Заславский, Игорь Миркурбанов, Сергей Женовач, Леонид Якубович, Николай Сванидзе и др. В перерывах между объявлением победителей свои музыкальные номера зрителям показали пианист Даниил Крамер, группа Bril Brothers, которую создали джазовые саксофонисты Александр и Дмитрий Бриль, баянист Айдар Гайнуллин и его ансамбль «Эйфория», а также певица Нина Шацкая. Закрывало церемонию вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» выступление чемпионов мира по аргентинскому танго Дмитрия Васина и Согдианы Хамзиной.

Церемонию посетили Василий Лановой, Вера Алентова, Александра Захарова, Алла Сурикова, Вячеслав Зайцев, Игорь Ясулович, Ирина Апексимова, Вера Васильева, Николай Фоменко и многие другие.