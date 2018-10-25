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Москва, 25.10.2018

На пути Трампа по захвату европейского рынка возникнут новые «игроки»

«Expert Online» 2018
  • На пути Трампа по захвату европейского рынка возникнут новые «игроки»
ТАСС, Aaron Chown

Высокие цены на нефть необходимы президенту США Трампу для поддержки своих производителей, а также, чтобы устранить конкурентов на поле поставки углеводородных ресурсов в Европу, пишет Sputnik.

Автор материала, считает, что последние новости по неоднократным заявлениям Трампа о необходимости снижения мировых цен на нефть выглядят «нелогично».

Об этом говорят и санкции против Ирана, которые призваны «выдавить» с мировой арены сильного игрока и на этом фоне поднять цены на нефть.

Масло в огонь подливают  выводы экспертов о неспособности стран-экспортеров нефти компенсировать объемы иранской нефти, которые исчезнут с нефтяного рынка. В результате, в начале октября нефть сорта Brent выросла в цене до $86 за баррель, а сорт WTI - до $76.

Ситуацию «разогревают» слухи о намерении Саудовской Аравии довести мировые цены на нефть до $100 за баррель. В этой связи лояльное отношение Трампа к гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи вполне объяснимо желанием не портить отношения с саудитами, чьи действия также играют на руку нефтедобытчикам США.

В этой связи аналитики уверены, что Трамп продолжит усиливать санкционное давление на Тегеран и Россию в целях удержать высокие цены на нефть и выдавить Москву с европейского рынка углеводородов, продолжая «проталкивать» свой СПГ.

При этом отмечается, что на пути Трампа по захвату европейских рынков могут возникнуть  препятствия в виде новых экспортеров нефти, а также открытия новых значительных запасов углеводородных ресурсов, что при современном развитии технологий является лишь делом времени.

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