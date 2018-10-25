ЕС намерен усилить санкции против России

Европарламент подготовил проект резолюции по ужесточению санкций против России, сообщают РИА новости.

Также в документе предлагается назначить «спецпосланника по Крыму и Донбассу», который будет мониторить положение дел в регионе, и потребовать от России «немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры».

Также по мнению Европарламентариев «Крымский мост сооружен незаконно». Они обеспокоены тем, что в его строительстве участвуют европейские компании, и поддерживают июльское решение Совета ЕС о введении санкций в отношении шести российских компаний из-за строительства Крымского моста.

Напомним, ранее из-за задержания в Азовском море российского траулера «Норд» обострилась ситуация в Азовском море. Киев тогда обвинил капитана в незаконном посещении Крыма.

В августе в херсонском порту задержали танкер «Механик Погодин», за что Москва обвинила Киев в «морском терроризме» и усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря.

Украина в свою очередь обвинила российских пограничников в «жесткой политике задержания и осмотра судов».