Игорь Сечин: не исключен резкий рост стоимости нефти

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на XI Евразийском экономическом форуме в городе Верона (Италия). Главная тема форума - «Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантики до Тихого океана», сообщило 25 октября Управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть». «Мы являемся свидетелями исторического времени для мировой энергетической отрасли», — заявил Игорь Сечин.

Он обосновал это, прежде всего, «современным феноменом «санкций», который Игорь Сечин назвал «казначейскими войнами», поскольку эта экономическая по форме мера является «инструментом оказания давления на отдельные государства в целях принуждения к изменению их внутренней и внешний политики в односторонних интересах». По его словам, односторонним ограничениям уже подверглось около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти, что является безусловным антирекордом. Он предостерег партнеров, сказав, что им нужно приготовиться к диктату и потере части суверенитета в результате политики односторонних санкций.

На США пришлось лишь около 0,6% потерь от введенных против России санкций, в то время как на Германию – целых 40%, указал глава «Роснефти». Европейской экономике может грозить дополнительный ущерб, если станет реальностью обсуждаемый сейчас отказ всех европейских компаний от работы с иранскими партнерами. Санкционная риторика, по его мнению, негативно повлияла и на планы IPO Saudi Aramco.

Игорь Сечин предупредил об угрозе серьезной разбалансировки, по указанным причинам, нефтяного рынка, отметив, что на фоне нынешних относительных стабильности и баланса «на нефтяном рынке пока не сформирован инструмент обеспечения такой стабильности» Роль регулятора мирового рынка нефти пытаются взять на себя США, но «руководствуясь при этом далеко не рыночными методами и собственными, далеко не бескорыстными интересами», - отметил глава «Роснефти». С учетом того, что ОПЕК снизила долю на мировом рынке нефти в пользу сланцевой отрасли США, сейчас можно говорить о возникновении конструкции US-PEC, отметил он.

«Любое дополнительное внешнее негативное событие – а история отрасли показывает, что их вероятность нельзя исключать - может привести к новому резкому росту цены нефти», — предостерег Игорь Сечин.

Он также отметил, что в то время, как в 2014-2017 годах произошло снижение инвестиций в отрасль в связи с падением цен на нефть, «Роснефть», в отличие от других компаний, продолжала активно инвестировать в разведку и добычу.

Игорь Сечин озвучил также новый тезис для «Роснефти» согласно которому Компания всерьез намерена занять лидирующие позиции в мировой отрасли по экологичности бизнеса.

Россия не уйдет с мировой нефтяной арены, — таков смысл той части выступления главы «Роснефти», в которой он говорил о долгосрочных перспективах страны. Этот тезис был подкреплен перечнем проектов самой компании «Роснефть», среди которых проект по освоению месторождения Зохр Вместе с Eni, совместные проекты на шельфе Мозамбика с Exxon Mobil, новые совместные планы с акционером и многолетним деловым партнером британской BP. Названы были и проекты с китайской Sinopec, с индийской ONGC, с норвежской Equinor и PetroVietnam, также помянута и работа на немецком рынке нефтепереработки.

Позиция главы «Роснефти» Игоря Сечина была поддержана и рядом других участников дискуссии. В пленарной сессии приняли участие глава BP Роберт Дадли, президент Фонда международного сотрудничества, экс-глава совета министров Италии Романо Проди, Главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг, Главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр, управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.