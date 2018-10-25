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Москва, 25.10.2018

По следам Греции: Италия находится на пороге масштабного кризиса

«Expert Online» 2018
  • По следам Греции: Италия находится на пороге масштабного кризиса
Из открытых источников

Итальянскую экономику может постигнуть масштабный кризис, если, как сообщают последние новости, в кратчайшие сроки правительство Италии и Еврокомиссия не достигнут соглашения по национальному долгу страны, передают «Вести. Экономика».

«Последствия для экономики Италии и еврозоны будут катастрофическими», -  считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Эксперты сходятся во мнении, что ситуация схожа с долговыми кризисами 2009 года в Греции, Португалии, Ирландии, Испании и Кипра, который затронул всю Европу и глобальные рынки.

Важным индикатором возможного кризиса в Италии послужил отказ Еврокомиссии принять проект бюджета этой страны на 2019 год. В этой связи выросла вероятность, что S&P также понизит суверенный рейтинг рейтинг Италии и изменит его на негативный. Самым худшим вариантом развития событий станет снижение S&P рейтинга Италии «на два уровня ниже, до мусорного», что приведет к оттоку пассивных фондов на сумму свыше 100 млрд. евро и исключению облигаций Италии из крупнейших индексов , таких как Bloomberg/Barclys, Iboxx EU sovereign index. По сути, считают аналитики, это существенная потеря для итальянской экономики по сути ставит страну  на кризисную черту.

Напомним, Италия является четвертой экономикой ЕС с ВВП, по данным на 2017 год чуть ниже, чем в 2 трлн. долларов США.

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