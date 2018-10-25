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Москва, 25.10.2018

Минобороны рассекретило «кукловода» дронов, атаковавших базу ВКС России в Сирии

«Expert Online» 2018
  • Минобороны рассекретило «кукловода» дронов, атаковавших базу ВКС России в Сирии
Царьград

Российское военное ведомство рассекретило данные об организаторах атаки дронов на российскую базу ВКС, передает «Военное обозрение».

Сообщается, что управление атаковавшими российскую базу ВКС Хмеймим дронами велось с самолета-разведчика США Poseidon-8, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

«Именно он был тем самым таинственным «кукловодом», который принял на себя режим управления дронами», - рассказал Фомин.

Военный рассказал также, что Poseidon-8 в это время «барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», а далее 30 дронов «шли единым боевым порядком, управляемые общей командой».

Он также сообщил, что рассекретить «кукловода» удалось после действия на дроны российских систем радиоэлектронного подавления. После чего, управление дронами с автоматики сменилось на ручное и американский самолет выдал себя с головой.

«Ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8», - пояснил Фомин.

Он также напомнил, что цели и стремления Москвы и Дамаска, - уничтожение террористов на дальних подступах, совпадают. Именно поэтому, когда сирийское правительство 

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