На Западе объяснили, почему Россия не сможет отказаться от доллара

Россия не сможет отказаться от доллара без иностранной помощи, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Издание напоминает, что в последние годы Москва ведет последовательную работу по дедолларизации экономики России.

В частности, для отказа от доллара Россия ввела собственную платежную систему, начала продавать государственные облигации США и начала заключать торговые сделки с партнерами в национальных валютах, сообщает издание.

«Без помощи из-за границы меры россиян, которые и без того возымели довольно скромный успех, не принесут плодов», – сообщает издание.

Автор материала уверен, что США страдают из-за «их же дерзости», поскольку многие страны в последнее время приступили к отказу от национальной валюты США, как резервной.

Недовольство политических лидеров, которые прежде не отказывались от доллара, вызывают последние новости о торговой политики главы США Дональда Трампа, которая «разгневала» западных партнеров Америки.

«Эксперты считают, что в ближайшее время альтернативы доллару не будет, так как мировая валюта должна быть признана большинством инвесторов», - пишет автор, который считает, что полный отказ от доллара, произойдет, если инвесторы будут меньше доверять доллару.

«В этом случае американская валюта утратит свою ключевую роль», – заключает издание.

Ранее, в России был представлен «план Костина» по отказу от американской валюты. Автором выступил глава банка ВТБ Андрей Костин. Согласно документу, в первую очередь, необходимо отказаться от доллара при расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям и перейти на другие валюты, - евро, юань или рубль.