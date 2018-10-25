НАТО нечего противопоставить российским самолетам в Прибалтике

Прибалтика не в состоянии защитить себя «от наступающей России, а смешанные батальоны НАТО никак не повлияют на ситуацию, они всего лишь "лежачие полицейские" для военного катка Москвы», приводит The National Interest выкладки доклада специалистов эстонского оборонного аналитического центра в докладе.

Так, что эстонцам приходится при худшем варианте развития событий рассчитывать лишь на подкрепление НАТО. Однако и тут не все так однозначно, поскольку «русские могут перерезать воздушные и сухопутные сообщения, постоянно "терзая" самолеты НАТО и конвои истребительной авиацией с крылатыми ракетами», говорится в документе.

Издание сообщает, что российский западный воздушный корпус насчитывает 27 воздушных эскадрилий плюс самолеты в прилегающих районах, так что общее число машин может быть легко доведено до нескольких сотен.

При этом, как сообщается в докладе у прибалтов нет истребительной авиации, а самолетов НАТО насчитывается 4-8 штук. Плохо обстоят дела в этом регионе и с противовоздушной обороной, в наличии ПЗРК малой дальности "Стингеры" и шведские RBS-70. Присутствуют и советские зенитки ЗУ-23-2, сообщает издание.

При этом прибалтов волнует, что у них недостаточно налажена связь с Швецией и Финляндией, которые в военном отношении оснащены намного лучше.