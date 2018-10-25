Падение Америки

На рынке акций США произошел второй за неделю резкий обвал цен, в результате индекс S & P500 упал за одну сессию на 3,1%, а Nasdaq... Да что там Nasdaq с его рекордом падения с 2011 года, когда бумаги Deutsche Bank полностью повторяют динамику бумаг печально известного Lehman Brothers!

Бывают странные сближения...

В результате накрывших рынок США продаж по итогам торговой сессии в Нью-Йорке в среду, 24 октября, индекс S&P500 потерял 3,1%, но это еще полбеды — высокотехнологичный Nasdaq рухнул на 4,43%, что стало рекордным снижением индикатора с 2011 года. Dow Jones при этом упал на 2,41%. За неполные четыре недели октября американские индексы просели на 9-11%, а обвал котировок по масштабу едва не превысил февральский с. г., когда S&P 500 за две недели рухнул на 11%, пишет портал Finanz.

Основные продажи на рынке акций начались во время аукционов американского госдолга. На текущей неделе казначейство США продает бумаги на 276 млрд долларов при рекордно низком спросе со стороны внешних инвесторов. На аукционе в среду зарубежные ЦБ купили лишь 2% 5-летних бумаг. Около 40% выпуска, на 15 млрд долларов, выкупили первичные дилеры ФРС: 20 крупнейших международных банков, которые обязаны обеспечивать спрос на размещениях.

Аукционы госдолга порождают отток ликвидности, в то время как крупнейший покупатель акций на рынке отсутствует, отмечают аналитики Deutsche Bank: корпорации, выкупающие собственные бумаги в рамках buyback, делают паузу на время сезона отчетов. На текущей неделе 80% таких покупок «заморожены», а возобновятся они только в ноябре.

Для обвала фондового рынка США есть целый ряд причин, объясняет финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. Главный фактор – масштабный отток ликвидности из системы на фоне повышения процентной ставки ФРС. Предстоящее в ближайшую неделю размещение казначейством США облигаций по сумме, 276 млрд долларов, приближается к историческому максимуму. Даже с учетом предстоящих погашений Treasuries, из системы «утечет» огромное количество средств. Вкупе с укреплением американского доллара и ужесточением монетарной политики ФРС, рынок может столкнуться с серьезным дефицитом ликвидности.

Ситуация усугубляется еще и тем, добавляет эксперт, что сейчас с рынка ушли крупные потенциальные покупатели – корпорации, активно практикующие так называемый обратный выкуп (buyback). Такая мера, как правило, направлена против падения рыночной стоимости компаний. По оценкам Deutsche Bank, на этой неделе подобные сделки не проводят около 80% американских компаний.

Еще один фактор давления на фондовый рынок — негативный геополитический фон, полагает она. Взрывные устройства, отправленные американским политикам, напряженность в отношениях США с Китаем и с Саудовской Аравией, грядущие в США промежуточные выборы, риски торговых войн не добавляют инвесторам оптимизма. Тревогу внушает и ситуация в еврозоне – бюджетный кризис в Италии может оказаться куда более серьезной проблемой, чем кажется на первый взгляд.

Динамика акций как европейских, так и американских банков, указывает Жанна Кулакова, сегодня схожа с их динамикой в 2008 году, а бумаги Deutsche Bank и вовсе полностью повторяют динамику бумаг печально известного Lehman Brothers. Стоит обратить внимание и на падение рынка недвижимости США. Похожие тенденции наблюдались накануне мирового финансового кризиса 2008 года, и есть риск, что события тех лет могут повториться. Особенно с учетом того, что за последние 9 лет рынок акций США взлетел в четыре раза. Здесь давно назрела существенная коррекция.

Если падение американских бумаг будет продолжаться – а такое не исключено как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе – следом неминуемо потянутся фондовые рынки и других стран, полагает Жанна Кулакова. Обвал крупнейшей экономики мира – большая проблема как для развитых, так и для развивающихся рынков, и Россия не исключение. Возможными выглядят даже самые негативные сценарии, вплоть до повторения финансовой катастрофы 2008-2009 годов.

Полет S&P500

К текущему моменту S&P500 потерял в стоимости уже более 9%, что практически полностью перекрывает весь рост индекса в текущем году, добавляет аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Тем не менее, говорит аналитик, отдельные акции демонстрируют еще более печальную динамику: 179 акций из 500, входящих в индекс, рухнули более чем на 20%.

Хуже всех дела обстоят в сырьевом секторе, который сильнее других зависит от бизнес-циклов и первым реагирует на опасения касательно замедления роста мирового ВВП. Таким образом, главной причиной текущей нестабильности на фондовом рынке является угроза появления проблем в экономике главного потребителя сырья — КНР, а значит, легкого восстановления котировок ожидать не стоит. При этом, уверен Мащенко, после окончания сезона отчетов в ноябре ситуация может и ухудшиться. Сейчас курс акций поддерживают сильные финансовые результаты американских компаний, которые благодаря налоговой и регуляционной реформам смогли значительно улучшить показатели.

Но повышение процентных ставок может перечеркнуть положительный эффект от действий Трампа, а благодаря укрепляющемуся доллару фирмам США станет куда сложнее конкурировать на рынке. Кроме того, в случае победы демократов, S&P500 может ускорить падение из-за потенциально возможной отмены всех нововведений действующей администрации и начинающихся разговоров об импичменте. Следовательно, прогнозируют в eToro, S&P500 может упасть до 2580 пунктов в ближайшее время и продолжить «полет» вплоть до 2 200 пунктов к концу года.