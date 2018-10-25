Пекин готов вернуть Тайвань

Китайское руководство вновь предупредило Вашингтон, что будет любой ценой защищать территориальную целостность КНР, под которой в данном случае подразумевается принадлежность ей Тайваня.

Отношения между США и КНР продолжают ухудшаться. К торговой войне, развязанной в этом году Вашингтоном, похоже, могут прибавиться и другие войны, не исключая, кстати, и холодную с горячей.

В начале октября вице-президент США Майк Пенс назвал Поднебесную одним из главных, если не самым главным врагом, США и фактически объявил ей холодную войну.

О том, что это не была исключительно инициатива Майка Пенса, известного своими жесткими взглядами на внешнюю политику, а судя по всему резкий поворот в международной политике Америки, говорит многое. За последние три-четыре недели США резко усилили давление на Пекин на многих фронтах. В сфере обороны, например, было заявлено на самом высоком уровне в Пентагоне и уже подтверждено реальными действиями намерение усилить патрулирование Южно-Китайского моря (ЮКМ). Американцы патрулируют ЮКМ якобы для защиты свободы судоходства от китайцев, претендующих на 90% акватории этого важнейшего как в стратегическом, так и в экономическом отношениях водоема.

Ответ Пекина, кстати, не заставил себя долго ждать. Китайский эсминец недавно «подрезал» американский корабль, проходивший в ходе такого патрулирования поблизости от контролируемого Китаем архипелага Спратли, и заставил его во избежание столкновения резко изменить курс. Подобные провокационные маневры вполне могут привести к вооруженному конфликту.

В Вашингтоне прекрасно знают болезненные точки Поднебесной. К ним, кроме ЮКМ, конечно же, относится и Тайвань, который в Пекине упорно продолжают считать не независимым государством, а непокорной провинцией, неотъемлемой частью великого Китая. Не удивительно, что каждый заход американского военного корабля и визит каждой делегации или высокого политика на Тайвань вызывает в Пекине очень болезненную реакцию.

В первой половине октября сообщалось о заходе в один из тайваньских портов исследовательского судна ВМФ США Thomas G. Thompson. Несмотря на то, что этот корабль уже не первый раз заходит на Тайвань, и что Министерство обороны Тайваня подчеркнуло, что этот визит не имеет никакого отношения к военной деятельности, в Пекине немедленно выразили крайнее недовольство действиями США. МИД КНР выразил «озабоченность» в связи заходом американского корабля на Тайвань и подчеркнул, что Пекин «категорически выступает против любых отношений в военной сфере между США и Тайванем». Китайская сторона также потребовала от американцев немедленно прекратить все формы незаконных контактов и, в первую очередь, в военной сфере с Тайванем, а также решать все вопросы, имеющие отношение к острову, крайне осторожно.

В Вашингтоне от предупреждений Пекина отмахнулись. Как сообщает агентство Reuters, Пентагон направил два военных корабля в Тайваньский пролив и тем самым дали четко понять, что давление на Поднебесную будет нарастать на всех фронтах, включая дипломатический и военный. Это был, кстати, второй в этом году заход кораблей ВМС США в пролив, отделяющий материковый Китай от Тайваня.

«Проход кораблей по Тайваньскому проливу,- объяснил заместитель начальника пресс-службы Тихоокеанского флота США коммандер Нейт Кристенсен,- продемонстрировал приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Американский ВМФ продолжит летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право».

После того, как в Тайваньском проливе в очередной раз побывали американские военные корабли, к китайским дипломатам, протестующим против вмешательства Америки во «внутренние дела» Китая, подключились и китайские военные. Причем, на самом высоком уровне.

«Вопрос Тайваня неразрывно связан с суверенитетом Китая и его территориальной целостностью и затрагивает жизненно важные интересы нашей страны,- заявил на открытии Сяншаньского форума по безопасности в Азии министр обороны КНР Вэй Феньхэ.- Крайне опасно многократно переступать красную линию в этом вопросе и испытывать терпение Китая. Если кто-то попытается отделить Тайвань от Китая, то китайская армия предпримет все необходимые меры, чтобы помешать этому, и не постоит за ценой».

Глава военного ведомства Китая подчеркнул, что связи с Америкой в военной сфере в Китае ценят, но твердо заявил, что китайцы не отдадут ни одного метра своей территории.

Не так давно, кстати, Вэй показал недовольство поведением США, отменив визит в Пекин своего американского коллеги, министра обороны США Джеймса Мэттиса. Это был болезненный укол для американцев, которые привыкли сами отменять свои визиты или визиты в Америку чем-то провинившихся лидеров и высокопоставленных чиновников из других стран.

Если отношения между Пекином и Вашингтоном начали быстро портиться в этом году, то отношения с мятежным островом испортились двумя годами ранее, после прихода к власти на Тайване Цай Инвэнь. Пекин, никогда не отказывавшийся от возможности насильственного возвращения острова в состав «большого» Китая, усилил воинственную риторику.