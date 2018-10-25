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Москва, 25.10.2018

Путин дал поручение усилить контроль за оборотом оружия

«Expert Online» 2018

Росгвардия по требованию президента России Владимира Путина должна подготовить предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия. Помимо этого ведомство должно в рамках закона незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Требования прозвучали в ходе встречи  высшими офицерами и прокурорами, передают РИА новости.

«Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — сказал президент на встрече. Дискуссия с новой силой возникла после трагических событий в Керчи.

Ранее о том, что трагедиия вскрыла неэффективность организации работы с молодежью, а также отсутствие профилактической работы по обеспечению безопасности образовательных учреждений, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Чиновник также напомнил, что массовое убийство в Керчи не первый случай ранее такое происходило в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске, Барабинске.

Среди предложенных им мер помимо лучшения воспитательной работы, усиление контроля за оборотом оружия.

Росгвардия в свою очередь заявила о необходимости внести поправки в действующие правила хранения оружия. Так, россияне и иностранцы, согласно новым правилам, обязаны сообщать правоохранительным органам о хранении оружия по месту пребывания. Владельцы обязаны информировать ведомство, если отправляются в поездки более чем на трое суток и берут оружие с собой.

Без разрешения ведомства теперь нельзя провезти оружие самолетом.

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