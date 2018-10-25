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Москва, 25.10.2018

Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии

«Expert Online» 2018
  • Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии
Zuma\TASS

Россия потребовала от Тель-Авива предупреждать о нанесении ударов по целям на территории Сирии заранее, сообщает Times of Israel со ссылкой на телеканал Hadashot.

Такая договоренность существовала и раньше, но после инцидента с российским самолетом, сбитым в небе над Сирией 17 сентября, Россия не только поставила Дамаску ЗРК С-300, но и потребовала более раннего оповещения об ударах. Напомним, Минобороны РФ обвиняло израильтян, что тогда, в сентябре, они предупредили российскую сторону за считанные секунды до начала операции.

Израильские военные считают требование России неприемлемым, потому что оно ограничит свободу маневра для израильских ВВС в небе над Сирией, даст время иранцам подготовиться к отражению удара и поставит жизни летчиков под угрозу. Тель-Авив, кстати, за месяц с небольшим после инцидента не нанесший ни одного удара в Сирии, официального ответа на требование Москвы еще не дал. Однако всеобщее мнение как военных, так и дипломатов – его отклонить.

На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр военных дел Авигдор Либерман заявили, что Израиль продолжит воздушные атаки в Сирии. Израильские власти заявили, что самолеты F-35, поставленные США, в свете их предполагаемых "стелс"-возможностей, могут уничтожить С-300, но, с момента развертывания новой системы ПВО, никаких авианалетов не было.

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