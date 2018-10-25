Русский след в деле «Нью-Йорк против ExxonMobil»

Генпрокурор штата Нью-Йорк обвинила корпорацию Exxon в нарушении экологического законодательства. Сама корпорация называет иск «продуктом закрытого лоббирования особых интересов» политического характера. Если так, то — каких же именно?

Над Еxxon сгустились тучи

Генеральный прокурор штата Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск против ExxonMobil Corporationl. Прокуратура целит не просто только в корпорацию, но и лично в экс-госсекретаря США, а прежде — председателя правления и генерального директора Рэкса Тиллерсона: «Тиллерсон уже много лет знал, что компания отклоняется от своих публичных заявлений и учитывает расходы на изменение климата в соответствии с нераскрытым публично внутренним руководством, суммы которых меньше публично озвучиваемых цифр», — цитирует текст иска информационное агентство «Прайм».

Заступившая на свой пост весной 2018 года Барбара Андервуд — уже не первый атторней штата Нью-Йорка, предъявляющий обвинения корпорации Exxon. Ей досталось дело, которое расследуется почти три года.

В Еxxon в ответ на новый иск сделали заявление об отсутствии в нем каких-либо доказательств и выразили надежду как можно скорее добиться его отклонения: «Эти необоснованные претензии являются продуктом закрытого лоббирования особых интересов, политического оппортунизма и неспособности генпрокурора признать, что трехлетнее расследование не выявило нарушений», — заявили в корпорации.

Сложное правосудие

Для начала стоит разобраться, в чем собственно компанию обвиняют и достаточно ли обоснованы обвинения генпрокуратуры Нью-Йорка, говорит партнер юридической компании «НАФКО-консультанты» Павел Иккерт. Он напоминает, что в 2015 году крупнейший американский нефтедобытчик, обеспокоенный мировым трендом снижения цен на энергоресурсы, приступил к мероприятиям по оценке рисков, связанных с изменением правил по выбросу углекислого газа в атмосферу. При этом, в полном соответствии с законодательством США о рынке ценных бумаг, корпорация не могла не опубликовать сообщение о том, что в будущем стоимость ее акций может измениться. Exxon в частности разработала методику своих будущих затрат, которые были необходимы для соблюдения правил по выбросам. Ее аналитики оценили рентабельность будущих и действующих проектов и проанализировали: необходимо ли в такой ситуации снижать стоимость собственных запасов углеводородов?

Результат этой деятельности, продолжает Павел Иккерт, привел, в том числе, к определенной напряженности среди инвесторов и акционеров. Это не могло не повлиять на стоимость ее бумаг и на стоимость бумаг других нефтяных компаний, что, собственно, и побудило прокуратуру Нью-Йорка инициировать расследование против компании, обвинив ее в том, что она начала публично фальсифицировать данные об изменении климата с целью манипулирования рынком и получения выгоды.

Однако на практике, несмотря даже на имеющиеся признаки манипулирования рынком, сам факт наличия преступных намерений со стороны эмитента доказать довольно сложно, поэтому расследование затянулось на 3 года. Фактически Exxon выполняла свои обязательства перед инвесторами на фоне общей обеспокоенности по изменению климатических требований и о будущей судьбе традиционного нефтяного сырья на мировом рынке.

Помимо расследования, проводимого генпрокуратурой штата Нью-Йорк, этим делом заинтересовалась и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, рассказывает юрист. Она также проводила свое расследование в отношении манипуляции на рынке, но еще в августе этого года приостановила дело, поскольку не нашла нарушений. На сегодняшний день уже имеется опубликованное официальное сообщение о приостановке расследования деятельности Exxon, что может сыграть на руку компании в продолжающемся споре с прокуратурой. С учетом того, что даже комиссия по ценным бумагам США фактически отказалась от обвинений, позиции прокуратуры штата слабеют.

Exxon является достаточно очевидным примером того, насколько сложной является система правосудия в США, констатирует Павел Иккерт. Несмотря на то, что расследование федерального органа исполнительной власти приостановлено, на уровне штата, по сути, в связи с теми же вменяемыми компании нарушениями расследование продолжается силами генерального прокурора. Почему именно генеральный прокурор Нью-Йорка? Потому что именно в этом штате работают американские биржи ценных бумаг, на которых, как на том настаивает прокуратура, Exxon и могла допустить действия, которые могут быть квалифицированы как манипулирование рынком.

В худшем для Exxon случае генеральный прокурор Нью-Йорка может вынести обвинительное заключение, считает Павел Иккерт. Это грозит возобновлением следствия Комиссией по ценным бумагам, поскольку сейчас дело не закрыто, а лишь приостановлено, так что при наличии новых доказательств выльется для компании в многомиллиардные штрафы, которые в конечном итоге скажутся на ее финансовых показателях и котировках бумаг.

Русский след

Можно добавить, что ExxonMobil, это далеко не единственная нефтегазовая компания, к которой в США предъявляются юридические претензии климатического характера. Но в нее, пожалуй, прокуратура вцепилась наиболее крепко. Расследование в отношении Exxon, по данным ТАСС, ведут прокуратуры около 20 штатов, в том числе Нью-Йорка и Калифорнии. Помимо обвинений в отношении финансовой отчетности есть более простые, о том, что ExxonMobil десятилетиями утаивала от своих акционеров и общественности информацию о влиянии ее деятельности, в том числе сжигания топлива, на экологию. У большого бизнеса много тайн, что и говорить. Но и у политиков их не меньше. И в этой истории можно, приглядевшись, усмотреть политику.

Штат Нью-Йорк (как и Калифорния) является традиционным оплотом демократов, а корпорация через своего бывшего главу связана с нынешним ярким республиканцем, главой Белого дома. Правда, с марта нынешнего года Рекс Тиллерсон уже не госсекретарь, но расставание с администрацией США было довольно-таки мирным, а кроме того, предыдущее резкое обострение между Exxon Mobil и прокуратурой Нью-Йорка произошло в прошлом году, когда политическая деятельность Тиллерсона была в самом разгаре. И его, заработанная во времена бизнеса репутация «друга России» оказалась не слишком поколеблена тем, что он, как и вся администрация, под давлением конгресса следовал антироссийской в целом линии.

Достаточно сопоставить даты, чтобы увидеть если не закономерность, то по меньшей мере примечательные совпадения. Летом 2017 года конгресс США шел к принятию ставшего знаменитым закона CAATSA — «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (подписан Дональдом Трампом 2 августа 2017 года). А в начале июня того же года прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман обвинил корпорацию ExxonMobil в том, что она вводила своих инвесторов в заблуждение, фальсифицируя данные о том, как попытки сократить объемы вредных выбросов в мире могут влиять на деятельность компании. Это, по сути, те же обвинения, что и сейчас.

Но вряд ли дело только лично в Тиллерсоне. Можно обратить внимание на то, что ExxonMobil, из всего американского нефтегазового бизнеса, наиболее активна в России. В середине 2014 года корпорация из-за санкций была вынуждена отказаться от новых проектов, а именно от весьма перспективного стратегического партнерства с «Роснефтью» по освоению Арктического шельфа. Но при этом Exxon, точнее, ее дочерняя Exxon Neftegaz Limited, остается оператором проекта «Сахалин-1» (по добыче углеводородов на месторождениях северо-восточного шельфа острова Сахалин).

В конце минувшего лета от имени ExxonMobil прозвучало следующее заявление: «Вступившие 27 августа санкции США в отношении России не окажут негативного влияния на реализацию проекта "Сахалин-1"». В ответ на вопрос агентства ТАСС от ExxonMobil последовал комментарий: «Компания ExxonMobil соблюдает все законодательные требования, касающиеся взаимодействия со странами, в отношении которых действует установленный режим санкций США. Действующие в настоящее время санкции США в отношении России не имеют негативного влияния на проект "Сахалин-1"».

Это последние на данный момент санкции, связанны с «делом Скрипалей» и запрещающие, в частности, экспорт в РФ компонентов из нефтегазовой отрасли. Как видим, определенное «негативное влияние» каких-то факторов, если не на «Сахалин-1», то на саму Exxon Mobil налицо. Разумеется, нельзя утверждать, что эти факторы прямо связаны с вышеприведенной событийной канвой, но именно в нее они вполне логично укладываются. По крайней мере, характеристика свежего иска как «продукта закрытого лоббирования особых интересов» и «политического оппортунизма» становится в этом свете понятнее.

Экологическая подоплека не столько размывает, сколько усиливает складывающуюся картину. Экологи — и тут проявляется другая линия, о (былой?) связи Exxon и нынешней американской администрации — мягко говоря, не друзья Дональда Трампа. По меньшей мере, с тех пор, как тем же горячим летом 2017 года тот объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Кстати, это произошло 1 июня, а прошлогодний иск против ExxonMobil был подан прокуратурой Нью-Йорка на следующий день. Корпорация, впрочем, поспешила заявить, что она Парижское соглашение поддерживает. Так уж вышло, что данное заявление последовало из России: глава компании Даррен Вудс участвовал в то время в Петербургском международном экономическом форуме.

Exxon и экологи

За всю историю у Exxon Mobil было как минимум четыре крупных кейса, которые касались загрязнения окружающей среды, и максимальная выплата по ним составила 250 млн долларов, хотя могла достичь 8,9 млрд долларов, рассказал старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Во всех этих случаях происходило реальное загрязнение окружающей среды, которое было зафиксировано экологическими группами. Основными истцами по всем судебным искам, касающимся экологического загрязнения, были группы по защите экологии. Так, в 2010 году Sierra Club и Environment Texas собрали более 29 тыс. человек для подачи судебного иска.

По мнению аналитика, Exxon Mobil подозревает в иске экологические группы, поскольку для них Exxon является «корпорацией зла». Сам по себе иск будет доказать очень сложно, продолжает он, и вряд ли Нью-Йоркский суд сможет откопать реальные доказательства, если не сделал этого за последние три года. Так что, судебный иск спровоцирует небольшую распродажу (с учетом так же снижения стоимости нефти), однако фундаментально компания выглядит перспективно с точки зрения покупки на текущий момент. Квартальный отчет 2 ноября покажет сильный рост выручки и прибыли на фоне высокого роста Brent и WTI в третьем квартале, отмечает аналитик.