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Москва, 25.10.2018

США обеспокоены «ненормальным» поведением российского спутника

«Expert Online» 2018
  • Российский спутник-инспектор
Минобороны РФ

Российский спутник-инспектор

Как считают в Пентагоне «необычное поведение России в космосе» может свидетельствовать о наличии или создании «боевых лазерных систем», сообщает Daily Mail. Об этом заявила в ООН помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.

Чиновница также сказала, что США очень беспокоит «ненормальное» поведение российского спутника-инспектора и за океаном есть уверенность, что Россия доставила на орбиту «боевой лазер, способный уничтожить американские спутники».

«Для Соединённых Штатов эти события являются ещё одним доказательством того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике», — цитирует Daily Mail Поблет.

Она также сообщила, что в настоящий момент США активно работают над созданием космических войск, но тем не менее, не успевают за российскими разработками и активностью России в космосе, что также их очень беспокоит.

 «Хотя США предпочли бы, чтобы космическое пространство оставалось свободным от конфликтов, страна будет готовиться к решению любых возникающих проблем», — сказала Поблет.

Ранее, вице-президент США Майк Пенс заявил, что «противники» США уже превратили космос в зону боевых действий, добавив, что там готовы «принять этот вызов», пишет Daily Mail.

Напомним, что о появлении у России новейших видов вооружения впервые заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. В частности сообщалось о новых образцах стратегического и гиперзвукового оружия, а также комплексах вооружения на новых физических принципах. Однако президент уточнил, что имеются еще такие перспективные разработки, информация о которых пока закрыта.

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