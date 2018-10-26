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Москва, 26.10.2018

Аналитическое агентство БизнесДром выступит партнером премии «Финансовая элита России 2018»

«Expert Online» 2018
  • Аналитическое агентство БизнесДром выступит партнером премии «Финансовая элита России 2018»
предоставлено пресс-службой

Агентство БизнесДром выступит аналитическим партнером объединенной премии финансового рынка «Финансовая элита России 2018». В начале декабря этого года в Москве состоится XIV церемония награждения лауреатов премии.

Аналитическое агентство «БизнесДром» готовит аналитические обзоры и исследования по финансовому рынку, оказывает услуги по PR-поддержке, рейтинговому консалтингу, консультированию в процессе сделок M&A, консультированию и подготовке документации по риск-менеджменту, бизнес-планов и стратегий развития банков и финансовых компаний, составляет рэнкинги участников финансового рынка. Агентство БизнесДром присваивает оценки уровня потребительского сервиса «Знак Качества». Это уникальная на российском финансовом рынке унифицированная система оценки качества сервиса. Агентство БизнесДром не первый год поддерживает премию. Генеральный директор Агентства Павел Самиев входит в состав экспертного совета премии.

03.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Премия «Финансовая элита России» — общественная итоговая премия в области финансов, которая вручается ежегодно с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга, факторинга, услуг рынка Forex, аудитораских и консалтинговых услуг. Стратегический рейтинговый партнер премии – крупнейшее рейтинговое агентство России «Эксперт РА».

Премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной кампанией в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в изданиях финансового сектора. Количество публикаций о премии по итогам 2017 года составило 1135 публикаций, а охват аудитории – более 15 миллионов человек. Эти показатели в два раза превысили аналогичные за 2016 год.

02.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Отправить заявку на участие в премии можно на официальном сайте через форму http://finelita.ru/uchastie.php

Среди лауреатов премии разных лет: ПАО Сбербанк, ПАО «Почта Банк», ПАО «Совкомбанк», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), СПАО «Ингосстрах», ООО «Абсолют Страхование», АО «МАКС», АО «МетЛайф», ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО «СК «Ингосстрах – Жизнь», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», АО ВТБ Капитал Управление активами, АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», Группа компаний «Регион», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», «Альфа-Капитал», ООО ИК «Фридом Финанс», АО «НПФ Сбербанка», АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «Газпромбанк Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «ЮниФактор», ООО Микрокредитная организация «Мани Фанни», Группа компаний «Деньги сразу», АО МФК «Городская Сберкасса»,  ООО МКК «Лига денег», ООО МФК «ВЭББАНКИР» и многие другие.

Подробности и детали участия в конкурсе уточняйте в Оргкомитете Премии.

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