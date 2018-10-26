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Москва, 26.10.2018

США пригласили Владимира Путина в Вашингтон, заявил Болтон

«Expert Online» 2018

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил в пятницу, что США пригласили президента России Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщает Рейтер.

Ранее сообщалось, что президент России встретится с Дональдом Трампом в Париже 11 ноября. 

Переговоры двух лидеров пройдут сразу же после завершения официальной церемонии, посвящённой столетию окончания Первой мировой войны.

В свою очередь, комментируя эту информацию президент США Дональд Трамп подчеркнул, что встреча с президентом РФ пока не организована. Однако он заметил, что «вероятно всё-таки встретится» со своим российским коллегой в Париже.

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