США пригласили Владимира Путина в Вашингтон, заявил Болтон

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил в пятницу, что США пригласили президента России Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщает Рейтер.

Ранее сообщалось, что президент России встретится с Дональдом Трампом в Париже 11 ноября.

Переговоры двух лидеров пройдут сразу же после завершения официальной церемонии, посвящённой столетию окончания Первой мировой войны.

В свою очередь, комментируя эту информацию президент США Дональд Трамп подчеркнул, что встреча с президентом РФ пока не организована. Однако он заметил, что «вероятно всё-таки встретится» со своим российским коллегой в Париже.