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Москва, 28.10.2018

Чем привлекательны и опасны бинарные опционы

«Expert Online» 2018

Популярность бинарных опционов в настоящее время достигла пика. Ими интересуются и новички, и профессионалы в области трейдинга на валютном и фондовом рынках. Опционы – это обязательства, покупка которых заставляет их владельца в определенный момент времени приобрести либо продать некий базовый актив.

Но поскольку все обязательства покупателя данного продукта уже "вмонтированы" в него, то он избавлен от необходимости выполнять какие-то действия – все его обязательства выполняются брокером.

Бинарными опционы называются по той причине, что они основаны на простом принципе: их владельцы получают все или ничего. Третий вариант не предусмотрен.

При приобретении опциона покупатель оплачивает его денежными средствами, как товар. В случае удачной покупки выигрышного «товара», то есть реализации прогноза покупателя касательно роста либо снижения цены, он возвращает себе стоимость опциона, а также получает в качестве вознаграждения до 85% его стоимости. В противном случае покупатель не получает ничего, а лишь оказывается без денег, отданных им за приобретение бинарного опциона.

Популярность бинарных опционов в среде новичков обусловлена их простотой. После приобретения этих финансовых инструментов им нужно лишь дождаться того момента, когда станет ясно, сделали они правильный прогноз либо нет. Нет необходимости в закрытии позиции, выставлении ордеров и выполнении прочих действий, в обязательном порядке совершаемых при обычной биржевой торговле. Кроме того, новичков привлекает отсутствие необходимости сидеть подолгу перед экраном компьютерного монитора. Вместо того они могут заниматься своими делами. За один-два часа в сутки можно приобрести достаточное количество опционов, а все остальное время может быть потрачено на учебу, работу или отдых.

Профессиональным трейдерам бинарные опционы интересны в связи с наличием следующих возможностей:

  • Заработать большие деньги даже без значительного колебания цены базового актива. Ведь в такой торговле рост или падение цены даже на один пункт при условии верного прогноза ведет к достижению поставленной цели.
  • Определять условия извлечения прибыли. Помимо движения цены вверх или вниз, можно сделать прогноз на то, что она достигнет либо не достигнет определенного уровня.
  • Простота управления. Для приобретения бинарного опциона достаточно нажатия лишь одной кнопки, и больше ничего делать не потребуется. Все эти факторы служат основой для дальнейшего роста популярности бинарных опционов.
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