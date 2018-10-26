Деда Мороза и Снегурочку на Новый год?

Дед Мороз, способный подарить настоящее Новогоднее чудо, существует! Нужно только знать где его искать. Но не стоит откладывать знакомство с ним в долгий ящик, ведь праздник уже не за горами, а в его преддверии отыскать хорошего Деда Мороза будет довольно сложно.

Но как же все-таки распознать настоящего зимнего волшебника?

Герой новогодних праздников – кто он?

Надеть красный халат, шапку и прикрыть лицо ватной бородой может кто угодно. Но если вы хотите оставить после Нового года массу хороших впечатлений, стоит обратиться за помощью к профессионалам своего дела. Это могут быть опытные аниматоры или актеры.

Отыскать хорошего Деда мороза можно как по рекомендации знакомых, так и в тематических группах в соцсетях или event-агентствах. Но прежде чем остановить выбор на конкретной кандидатуре, внимательно изучите отзывы претендента и устройте ему небольшое собеседование.

Оценить внешний вид и профессионализм аниматора поможет фото и видео с мероприятий, на которых он ранее работал. Но все же без личного знакомства обойтись не получится. Так как только при встрече вы сможете понять насколько человек адекватен и умеет ли он находить общий язык с незнакомыми людьми.

Когда приступать к поискам?

График Деда Мороза начинает формироваться еще летом, когда цена на заказ деда мороза и снегурочки ниже, чем в предновогодний период. А значит, чем раньше вы поймете, что вам необходим новогодний волшебник, тем лучше. Определившись с форматом праздника и бюджетом, который вы готовы на него потратить, можно приступать к поискам. Эти нюансы важны, так как выступление в квартире перед одним – двумя детьми очень разнится от развлечения пары десятков взрослых людей в ресторане и по стоимости, и по сценарию.

Дед Мороз на дом

Подарить детям новогоднее чудо поможет вызов на дом Дедушки Мороза. Всего за пол часа он успеет поздравить ребятишек, подарить им подарки и немного поиграть с ними. С такими целями вполне справится веселый мужчина, умеющий находить общий язык с маленькими детьми.

Дед Мороз на утренник

Если развлечь пару ребятишек сможет и один человек, то заинтересовать группу не каждому под силу. Для этого необходим большой опыт работы на разнообразных детских праздниках. В идеале, конечно, чтобы у Деда Мороза были помощники, такие как, например, Снегурочка.

Дед Мороз на корпоративное мероприятие

Взрослых людей, как известно, одним лишь присутствием на корпоративе волшебника в красном халате не удивить. Поэтому приглашенный актер должен уметь вовремя поднять тост и устроить увлекательный конкурс. Ну и конечно, в данной ситуации без серьезной группы поддержки уж точно не обойтись. Помимо Снегурочки это может быть зажигательно играющий диджей.