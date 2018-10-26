Курс доллара преодолел сегодня важную отметку

Курс доллара продолжает расти в пятницу на фоне глобального охлаждения интереса инвесторов к рискам. Индекс доллара в четверг пробил важный уровень в 96 пунктов и продолжил уверенный рост в пятницу в основном за счет снижения курса евро к доллару.

В пятницу индекс доллара торгуется на отметке 96,65, достигнув двухмесячного максимума. Аналитики полагают, что преодоление уровня может позволить долларовым быкам развить свой успех.

Евро торгуется на двухмесячном минимуме - $1,1375 - на фоне выступления главы ЕЦБ Марио Драги в четверг, который не убедил инвесторов, что ужесточение монетарной политики европейского регулятора произойдет летом следующего года.

Инвесторы ожидают в пятницу данные по ВВП США за третий квартал, которые должны дать дальнейший сигнал доллару. Если они не оправдают ожиданий, инвесторы получат пищу для сомнений по поводу сохранения жесткой денежной политики ФРС.

По итогам торгов в четверг 25 октября курс доллара к рублю снизился на 9 копеек до 65,59 рубля, а курс евро к рублю - на 27 копеек до 75,52. В пятницу состоится заседание Банка России. Аналитики не ожидают изменения ключевой ставки по итогам встречи.

Давление на рубль в ближайшее время будет оказывать окончание налогового периода.