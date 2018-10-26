Судьбу Меркель решат избиратели в Гессене

Выборы в федеральной земле Гессен, которые пройдут в это воскресенье, 28 октября, могут поставить под угрозу переизбрание канцлера Германии Ангелы Меркель на пост председателя Христианско-демократического союза, сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что выборы в Баварии 14 октября пошатнули позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель из-за крупных потерь, которые понесли две из трех партий ее правящей коалиции: Христианско-социальный союз (ХСС), формирующий единый консервативный партийный блок с Христианско-демократическим союзом (ХДС), и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

«После баварского нокдауна итоги этого голосования могут стать для канцлера нокаутом»,- пишет автор материала.

Во главе Гессена стоит коалиция ХДС с партией «Союз 90»/«Зеленые», а премьер-министр является лояльный канцлеру Ангеле Меркель Фолькер Буффье. Однако, как свидетельствуют данные опросов, на предстоящих выборах поддержка ХДС может снизиться до 26% с 38%, набранных на выборах 2013 года. И хотя рейтинг «зеленых» вырос почти вдвое, в сумме две партии все равно не смогут набрать большинство в земельном парламенте, свидетельствую опросы социологов.

Лучшим вариантом для Меркель и ее сторонников стал бы результат, который по итогам выборов в Гессене позволил бы там сформировать аналог берлинской коалиции - консерваторы и социал-демократы. В этом случае Меркель и СДПГ трактовали бы итоги голосования в свою пользу.