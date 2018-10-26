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Москва, 26.10.2018

США продемонстрировали готовность признать Крым российским

«Expert Online» 2018
  • США продемонстрировали готовность признать Крым российским
Твиттер посольства США в России

Советник президента  США по национальной безопасности Джон Болтон  возложил цветы на Красной площади в Москве к памятному монументу города-героя Керчь.  Таким образом советник почтил память жертв массового убийства студентов и педагогов в Керчи, сообщает в  своем Twitter посольство США в России.

«Джон Болтон возложил цветы в память о жертвах ужасной трагедии, случившейся на прошлой неделе в Керченском Политехническом колледже», - говорится в сообщении.

На снимке под сообщением  можно увидеть, что вместе с советником президента США  Болтоном память погибших в Керчи граждан России почтил посол США в РФ Джон Хантсман.

Ранее, в ходе встречи министра обороны США Джеймса Мэттиса с главой российского ведомства Сергеем Шойгу, американец выразил соболезнование по поводу трагедии в Керчи. На Украине усмотрели в обоих жестах  признание российского статус-кво Крыма. Ранее, советник Трампа Болтон заявлял, что «приехал к Путину не с миром».

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума 2014 года, когда за этот шаг проголосовало более 98% изберателей.

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