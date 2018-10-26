США продемонстрировали готовность признать Крым российским

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил цветы на Красной площади в Москве к памятному монументу города-героя Керчь. Таким образом советник почтил память жертв массового убийства студентов и педагогов в Керчи, сообщает в своем Twitter посольство США в России.

«Джон Болтон возложил цветы в память о жертвах ужасной трагедии, случившейся на прошлой неделе в Керченском Политехническом колледже», - говорится в сообщении.

На снимке под сообщением можно увидеть, что вместе с советником президента США Болтоном память погибших в Керчи граждан России почтил посол США в РФ Джон Хантсман.

Ранее, в ходе встречи министра обороны США Джеймса Мэттиса с главой российского ведомства Сергеем Шойгу, американец выразил соболезнование по поводу трагедии в Керчи. На Украине усмотрели в обоих жестах признание российского статус-кво Крыма. Ранее, советник Трампа Болтон заявлял, что «приехал к Путину не с миром».

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума 2014 года, когда за этот шаг проголосовало более 98% изберателей.