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Москва, 26.10.2018

На Украине вскрыли газовую аферу

«Expert Online» 2018

Украинское правительство намеренно завышает цены на газ и заставляет переплачивать рядовых граждан, обманывая их рассказами о якобы отказе от российского газа. Об этом заявил украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

«Нам говорят, что мы только слезли с "российской газовой иглы" и уже два года закупаем газ в Европе, — это полуправда, потому что мы покупаем российский газ через Европу, то есть реверсным путем», —рассказал он.

Политик добавил, что этой «аферой» помогает правительству заниматься компания «Нафтогаз», которая таким образом вымывает деньги из Украины.

Обман сводится к простой арифметике: страна добывает около 19 миллиардов кубометров газа в год, при этом население потребляет лишь 17, переплачивая в шесть-восемь раз.

«В первую очередь это выгодно НАК "Нафтогаз", которая является огромной аферой и финансовой прокладной, так как она ничего не добывает и не делает. Мы же с вами переплачиваем в шесть-восемь раз цену за газ. Как реализуется эта афера? Они берут украинский газ, российский газ, "бодяжат" его и получают с этого сверхприбыль», — пояснил Спивак.

Напомним, цены на газ для граждан Украины вырастут на 23,5% с 1 ноября текущего года согласно договоренностям с МВФ и составят $305 за тысячу кубометров. В первоначальном варианте МВФ требовал от Киева повысить цены на 60%, однако, удалось достигнуть промежуточной договоренности.

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