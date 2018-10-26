Прибыль в нефтегазе зашкаливает, у остальных — просто растет

Средняя прибыль по больнице

За восемь месяцев 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (кроме субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и госучреждений) в действующих ценах вырос на 30,6%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстат).

Таких организаций Росстат насчитал 33,8 тысяч. Их суммарная прибыль составила 10 трлн 496,1 млрд рублей, но при этом 15 тыс. организаций имели на 1 трлн 924,1 млрд рублей убытка. Таким образом, вышеуказанный сальдированный финансовый результат составил 8,572 трлн рублей, в то время как в прошлом году за 8 месяцев те же компании заработали 6 трлн 565,3 млрд рублей прибыли. Тоже, в общем-то, не бедствовали.

Положение по отраслям различается очень сильно. Наибольший рост прибыли в январе-августе показали компании в сфере добычи полезных ископаемых: на 82%. За ними следует сектор водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, где рост составил 80%. Далее идут предприятия оптовой и розничной торговли, их прибыль выросла на 54,9%.

Обрабатывающий сектор на последнем месте среди растущих по этому показателю, у него рост прибыли составил 24,8%. А вот предприятия, занятые сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством снизили прибыль на 4,9%, предприятия по транспортировке и хранению – на 18,5% а у «стройка» прибыль меньше прошлогодней на 38,1%.

Статистика Росстата отражает ситуацию с крупным бизнесом, который в большей степени завязан на доходы от экспорта, считает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Интересным является показатель роста прибыли ритейлеров, продолжает эксперт. Трактовать это можно двояко: с одной стороны, такие цифры можно списать на рост покупательской способности населения, а с другой — на рост цен, не связанный с инфляцией. Возможно, речь идет о совокупности факторов.

И, наконец, самым интересным в этих данных явилось падение показателей застройщиков и перевозчиков. Дело в том, объясняет Ирина Капитанова, что стройка тесно связана с нефтянкой, а перевозчики и с обрабатывающим сектором, и с ритейлом. Если падение у строителей можно попытаться объяснить новым законом о долевом строительстве, то отрицательные показатели транспортников — разве что бензином и «Платоном». Но и это маловероятно, считает она.

Ойлочемпионы

Рост прибыли предприятий оптовой и розничной торговли, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, связан с проведением чемпионата мира по футболу, поскольку уровень спроса на их продукцию в этот период был на пике своих возможностей. Компаниям, занятым в добывающей отрасли, помогла девальвация рубля из-за санкционных рисков.

При этом если смотреть в раскладке по месяцам, то столь высокие показатели формировались в основном в весенние и летние месяцы, напоминает Илья Жарский. Так, по итогам сентября Росстатом, например, были уже зафиксированы наименьшие темпы роста промпроизводства, что объясняется рядом причин – от календарного фактора, что снизило показатели обрабатывающих производств, до не самой высокой урожайности по итогам аграрной кампании. К факторам, из-за которых промышленный сектор в общем зачете показал рост, добавляет аналитик, можно отнести то, что квота ОПЕК+ была увеличена и наши нефтяники стали добывать больше и, соответственно, больше продавать.

В целом же, уверен Илья Жарский, стабильной промышленную отрасль в РФ назвать все же сложно. Он приводит выводы ЦМАКП, согласно которым реальный стабильный рост можно отметить лишь в добывающей отрасли и она, скорее всего, будет и дальше расти из-за выхода Ирана с мирового рынка нефти. Также стабилен рост в деревообработке и производстве пищевой продукции.

В строительной отрасли, по мнению эксперта, и дальше будет наблюдаться снижение показателей, здесь основным сдерживающим фактором выступает невысокий уровень внутреннего спроса на конечную продукцию, сейчас застройщики распродают уже начатые проекты, а вот в следующем году на этом рынке ожидается серьезное укрупнение сильнейших игроков и уход с арены тех, кто не сможет приспособится к новым требованиям финансирования проектов.

Для поступлений в бюджет такие показатели по прибылям скажутся наилучшим образом, учитывая стабильно высокую цену на нефть и низкий порог ее стоимости, заложенной в бюджете, разница добавит российским финансовым резервам уверенности, полагает Илья Жарский. Но большая часть этих сумм все равно будет давать лишь очень долгий, отложенный эффект, так как использоваться они будут в основном для реализации мегапроектов государства из «списка Белоусова» и «майских указов». Это скорее улучшит мировой имидж России, чем даст надежды на рост реального уровня жизни рядовых россиян, замечает он.

А все же, ну как не радоваться. Ведь прибыль в итоге растет. А бывало и наоборот. На растущую прибыльность российских компаний ссылается и агентство Moody's, включая это фактор в число тех, которые позволят ему не понижать российский суверенный рейтинг даже в случае введения против РФ новых санкций.