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Москва, 26.10.2018

Разведка США выяснила, когда Россия примет на вооружение «убийц спутников»

«Expert Online» 2018
  • Разведка США выяснила, когда Россия примет на вооружение «убийц спутников»
© Depositphotos / cookelma

Разведка США сообщает, что Россия к 2022 году примет на вооружение ракеты, способные сбивать спутники, об этом сообщает CNBC, ссылаясь на  три источника, знакомыми с отчетами американской разведки.

Ранее в западных СМИ распространилась информация о том, что ракета, которую заметили на истребителе Миг-31 в Подмосковье предназначена для уничтожения космических аппаратов на околоземной орбите.

CNBC в свою очередь сообщает, что тогда российский истребитель переносил только имитацию ракеты для проверки совместимости оружия и самолета.

Помимо этого источники телеканала заявили, что аналоги российских противоспутниковых  ракет разработаны в Китае и США. Собеседники, однако, не уточнили, стоят ли у них возможные аналоги на вооружении.

Также сообщается, что в следующем году планируются учения с пусками имитаций с летательных аппаратов. Само оружие, подчеркивает телеканал, должно пополнить российские арсеналы примерно через четыре года.

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