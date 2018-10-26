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Москва, 26.10.2018

Самый большой в мире самолет-амфибия проходит последние испытания

«Expert Online» 2018
  • Самый большой в мире самолет-амфибия проходит последние испытания
Zuma\TASS

Крупнейший в мире гидросамолет китайского производства - AG600, известный также как Куньлун, на днях успешно прошел главное испытание: взлетел с воды и приземлился на воду, а также совершил полет продолжительностью 14 минут, сообшает агентство Xinhua

Длина самолета 37 метров, высота – 12, размах крыльев – 38 м, т.е. приблизительно размеры Boeing 737. Дальность его полета составляет 4400 км, высота – до 6000 метров, а крейсерская скорость – примерно 500 км/час. На суше его максимальная масса – 54 тонны, а на воде – около 48. Он может перевозить до 50 спасателей для поисково-спасательных операций, а при тушении пожара зачерпнуть в течение 20 секунд примерно 12 тонн воды. Oн запроектирован для посадки и взлета с воды при волнах двухметровой высоты.

На данный момент самый крупный противопожарный самолет в мире — российский двухдвигательный реактивный самолет-амфибия Бе-200 ЧС. Его длина — 32 метра, размах крыла — 32,8 метра. Максимальная взлетная масса — 42 тонны. Гидросамолет может развивать скорость до 700 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 3100 километров. Рассчитан на перевозку грузов массой восемь тонн. 

Новый гидросамолет уже третий по счету самый большой на планете китайский самолет. Первые два – военно-транспортный самолет Y-20 и пассажирский авиалайнер C-919.

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