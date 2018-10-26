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Москва, 26.10.2018

США оценили российские подлодки

«Expert Online» 2018

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго высоко оценил эффективность российских подлодок, а также призвал правительство Соединенных Штатов вкладываться в развитие средств их обнаружения, передает ТАСС. При этом особое внимание военный уделил российским подлодкам, отметив факт, что российские моряки являются «самыми умелыми» противниками США.

Российские субмарины и атомарины оснащены ракатеми, которые способны поразить любую из европейских столиц, но вряд ли когда-нибудь до этого дойдет, уверен Фогго.

Однако на Западе должны вкладываться в совершенствование средств слежения за подводными крейсерами из-за активности российских подводных кораблей в Северном Ледовитом океане и в Атлантике.

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