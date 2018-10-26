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Москва, 26.10.2018

В Альпах исчезло знаменитое голубое озеро

«Expert Online» 2018
  • В Альпах исчезло знаменитое голубое озеро
Твиттер Marco Pugliese

Жаркая погода в Италии привела к высыханию горного Голубого озера, расположенного в провинции Сондрио, в Альпах на высоте 1853 метров.

Исчезновение водоема обнаружил итальянец Марко Пуглизе, который направился в район озера, чтобы сделать несколько снимков  в этом месте, передает РИА «Новости» со ссылкой на GreenMe.

«Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду. Вчера мне было больно видеть состояние Голубого озера», – отметил он.

GreenMe напоминает, что в 2005 и 2006 годах озеро также высохло из-за засухи. Тогда ученые посчитали, что оно исчезло навсегда. Но летом 2007 года после искусственного наполнения вода в озере снова стала подниматься естественным образом.

Напомним, озеро Лаго Адзурро включено в список «Мест природы, которые нельзя забыть», составленный Итальянским фондом защиты окружающей среды, а также знаменито благодаря итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи, который посвятил ему поэму.

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