Пакистан собирает деньги на строительство плотин краудсорсингом

Новое правительство Пакистана, испытывающее острую нужду в средствах, обратилось за помощью к простым пакистанцам. Власти призывают их сдавать деньги на строительство плотин, которые должны решить хронические проблемы с нехваткой воды и электроэнергии.

Пакистанское правительство прибегло к помощи краудсорсинга в последней надежде собрать порядка 14 млрд долларов, необходимых для возведения плотин Диамер-Баша и Мохманд, которые, по мнению правительства, решат две хронические проблемы страны – дефицит воды и электроэнергии. Корень этих проблем в устаревшей ирригационной системе, доставшейся Исламабаду в наследство от английских колонизаторов. Достаточно сказать, что многим пакистанским гидротехническим сооружениям уже больше ста лет.

Пакистанские телеканалы день и ночь показывают экстренные выпуски новостей о том, как идет сбор средств на строительство «народных» плотин. Среди крупнейших доноров национальная сборная по футболу, политики, госслужащие и военнослужащие. Пакистанские знаменитости сообщают на своих страницах в соцсетях о крупных взносах и призывают поклонников следовать их примеру. Радиостанции и телеканалы круглосуточно показывают призывы к пакистанцам сдать на строительство плотин хотя бы 10 рупий (менее 10 центов). Причем, перевести деньги можно даже по телефону.

Член Верховного суда Миан Сахиб Нисар, открывший фонд для пожертвований, публично раскритиковал крупный телеканал Geo News, причем, сделал это в Верховном суде, за то, что телевизионщики не пожертвовали на строительство плотин ни одной рупии.

Пакистанский центробанк - State Bank of Pakistan для облегчения денежных переводов из-за границы даже разрешил использование платежной системы, принадлежащей PayPal, и таким образом открыл для PayPal, запрещенной в Пакистане, лазейку для проникновения в страну.

Все это говорит не только о патриотизме пакистанцев, но и о тяжелом финансовом положении страны. Правительство пытается получить кредиты, где только можно. Уже не одну неделю идут переговоры с МВФ о выделении Пакистану многомиллиардной помощи. На днях 6-миллиардный кредит Исламабаду пообещал Эр-Рияд. Одна половина поступит на счет главного банка страны, а вторая пойдет в зачет платежей за аравийскую нефть.

Свободных денег у правительства осталось лишь для того, чтобы неполных два месяца обеспечивать импорт. В прошлом финансовом году у Пакистана был зафиксирован рекордный дефицит текущего счета в размере 18 млрд долларов. Пакистанские СМИ пишут и об обещании Пекина выделить Исламабаду несколько миллиардов экстренной помощи.

Ситуацию осложнило резкое ухудшение отношений с США в последние годы, что привело к замораживанию Вашингтоном многомиллионной помощи Пакистану. Американцы, напомним, обвиняют Исламабад в том, что он недостаточно энергично борется с международным терроризмом на своей территории.

Перепробовав все возможности, правительство Имрана Хана обратилось за помощью к народу. Новый премьер-министр, кстати, с краудсорсингом знаком не понаслышке. Например, в 80-90-е годы прошлого века он собирал таким способом деньги на строительство в Лахоре оснащенного по последнему слову медицинской техники онкологического центра для бедных.

«Я – самый больший сборщик средств в истории Пакистана,- заявил в сентябре журналистам Имран Хан.- Если пожертвования продолжатся, мы сможем построить плотины в течение пяти лет».

Это, конечно, только мечты. Причем, очень розовые и, похоже, неосуществимые.

8 сентября премьер Хан обратился по телевидению к 9 миллионам пакистанцев, живущих за границей, с просьбой перевести каждого хотя бы по тысяче долларов. За месяц поступило около 3 млн долларов, в т.ч. и треть миллиона из США.

Это лишь малая часть по сравнению с 48 млн, собранными госслужащими, для которых счет для пожертвований был открыт в одном из банков еще в июле. Такими темпами сбор денег на строительство может затянуться на… 120 лет.

Иностранные инвесторы, конечно, могли бы серьезно ускорить дело, но многие из них, например, МВФ и Азиатский фонд развития неохотно сотрудничают с Исламабадом.

Что же касается друзей, например, Японии, то их незначительные пожертвования существенным образом повлиять на ситуацию не могут. Китай готов финансировать плотины в рамках проекта Китайско-пакистанского экономического коридора, приблизительная смета которого составляет 62 млрд долларов, но тяжелые условия, по которым плотины будут принадлежать не Исламабаду, а Пекину, заставляют пакистанцев с осторожностью относиться к китайской помощи.

Правительство Пакистана оказалось в крайне затруднительном положении. С одной стороны, оно не хочет попадать в финансовую кабалу к тому же Китаю, но с другой, собрать 14 млрд долларов без поддержки иностранных инвесторов едва ли получится.