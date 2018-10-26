Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 26.10.2018

В России могут резко вырасти цены на бензин

«Expert Online» 2018

В России зимой могут вырасти цены на бензин передает РБК.

Скачок может произойти из-за сдерживания цен с весны 2018 года, когда в мае нефтяные компании согласились сдержать цены на заправках. В ответ на этот жест кабмин согласился снизить акцизы на бензин и дизельное топливо

Однако, как сообщают эксперты отрасли, власти в ближайшее время начнут отпускать цены, чтобы избежать скачка в 2019 году. Ожидается, что с начала следующего года акцизы на бензин и дизтопливо вырастут в полтора раза — до 12,314 тысячи рублей и 8,541 тысячи рублей за тонну соответственно, передает РБК.

Отмечается, что заправках придется поднять цены на бензин из-за роста цен на бирже, которые до поры сдерживались нефтяниками на договоренностях с правительством.

Однако, за первые три недели октября цены на бензин марки АИ-92 выросли на 3,37%, до 50,762 тысячи рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,71%, до 55,7 тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо — на 4,31%, до 55,9 тысячи рублей за тонну.

Как пояснил источник РБК близкий к правительству, власти в ближайшее время не планируют отпускать цены на бензин.
Также, ранее, 24 октября вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что власти обсуждают варианты сдерживания цен на моторное топливо и отказ от ручного управления рынком.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз
      Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз
    2. Италия готовится сделать России неожиданное предложение
      Рим не намерен уступать Брюсселю. В случае необходимости Италия хочет прибегнуть к помощи… России
    3. Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии
      Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии