В России могут резко вырасти цены на бензин

В России зимой могут вырасти цены на бензин передает РБК.

Скачок может произойти из-за сдерживания цен с весны 2018 года, когда в мае нефтяные компании согласились сдержать цены на заправках. В ответ на этот жест кабмин согласился снизить акцизы на бензин и дизельное топливо

Однако, как сообщают эксперты отрасли, власти в ближайшее время начнут отпускать цены, чтобы избежать скачка в 2019 году. Ожидается, что с начала следующего года акцизы на бензин и дизтопливо вырастут в полтора раза — до 12,314 тысячи рублей и 8,541 тысячи рублей за тонну соответственно, передает РБК.

Отмечается, что заправках придется поднять цены на бензин из-за роста цен на бирже, которые до поры сдерживались нефтяниками на договоренностях с правительством.

Однако, за первые три недели октября цены на бензин марки АИ-92 выросли на 3,37%, до 50,762 тысячи рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,71%, до 55,7 тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо — на 4,31%, до 55,9 тысячи рублей за тонну.

Как пояснил источник РБК близкий к правительству, власти в ближайшее время не планируют отпускать цены на бензин.

Также, ранее, 24 октября вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что власти обсуждают варианты сдерживания цен на моторное топливо и отказ от ручного управления рынком.