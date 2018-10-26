Власти Сочи рассказали о недельном запасе продуктов в городе

После предупреждения синоптиков о предстоящих сильных дождях в Сочи 27 октября, власти города сообщили, что продуктов в городе хватит на неделю.

"Запасов в продуктовых сетях города Сочи достаточно, чтобы обеспечивать потребности населения сроком до недели”, - сообщили в мэрии Сочи.

Уточняется, что дорогу, которая связывает Сочи и Туапсе, обещают открыть завтра, 27 октября. По магистрали идут основные поставки продуктов питания на курорт.

Вместе с тем, как сообщили в мэрии, АО "Тандер", крупнейшая продовольственная сеть региона, инициировала поставку нескольких десятков тонн продуктов питания в Сочи по морю.

Напомним, из-за ливней в Туапсинском районе произошло затопление 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. На территории введен режим ЧС и частично эвакуировано население. По сообщению властей в течении ближайших суток уменьшения осадков не предвидится. В этой связи оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Постоянно проводятся обходя пострадавших домовладений для оценки ущерба от стихии.