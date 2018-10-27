Как выбрать идеальную стиральную машину-автомат

Стиральная машина – совершенно незаменимая вещь в доме. При этом ассортимент предлагаемой производителями бытовой техники весьма разнообразен, так что сделать выбор наиболее подходящего изделия довольно затруднительно.

Ниже приведены рекомендации, которые помогают эффективно решить данную задачу при выборе идеальной модели на сайте https://www.creditasia.uz/. Первым делом надо определиться с параметрами, имеющими приоритет. К примеру, если в квартире мало свободного места, то очень большое значение имеют размеры стиральной машины. Если же число членов семьи велико, то решающую роль играют вместимость и мощность стиральной машины.

Затем нужно определиться с типом загрузки стиральной машины. При горизонтальной загрузке требуется место для открытия дверцы, и в небольших помещениях это может стать проблемой. Зато машины с горизонтальной загрузкой гораздо дешевле машин с вертикальной загрузкой, а их верх можно использовать как дополнительную полку.

Далее нужно принять решение о том, требуется ли встроенная стиральная машина либо отдельно стоящая. Встроенная модель подходит для небольших помещений. Однако большинство покупателей предпочитает отдельно стоящую машину.

Следующий шаг – выбор класса эффективности стирки, отжима и энергосбережения.

Далее нужно определиться с темпом отжима. Чем большее количество оборотов выполняет барабан стиральной машины в течение одной минуты, тем лучше сушится белье после стирки. Параметры отжима варьируются от шестисот до тысячи двухсот. Очень хорошо, если в машине предусмотрена возможность регулировки числа оборотов, это позволяет при необходимости убавить данный показатель, чтобы не портить деликатные вещи.

Потом нужно выбрать способ управления. Оно может быть механическим или электронным. В первом случае используются кнопки или поворотные механизмы, во втором случае управление осуществляется при помощи сенсорной панели. Механическое управление проще и подходит для тех, кто не желает разбираться в тонкостях современных способов управления. Электронное управление обеспечивает больше возможностей и делает стирку более эффективной.

Далее надо выбрать основные функции. Помимо традиционных функций, имеющихся почти в каждой модели, существуют дополнительные, которые предусмотрены на новейших и более дорогих машинах.

В самом конце надо внимательно осмотреть машину и поинтересоваться у продавца, сделан ли барабан из пластмассы или из металлического сплава, а также покрыт ли он антибактериальным слоем. Кроме того, надо выяснить, из какого материала выполнен бак машины.