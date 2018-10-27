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Москва, 28.10.2018

Как выбрать идеальный автосалон

«Expert Online» 2018

Покупка любого транспортного средства начинается с поиска надежного продавца. Если речь идет о новом автомобиле, то это может быть специализированный салон или дилерский центр.

Сегодня их существует немало, поэтому прежде чем сделать выбор в пользу конкретного продавца не будет лишним изучить размещенный в Сети рейтинг лучших автосалонов, таких как автосалон Атлант Моторс.

Его перечень формируется на основе анализа рынка, а также отзывов покупателей. Он позволяет ознакомиться с кратким описанием услуг каждого автодилера. Но чтобы сделать действительно грамотный выбор, рекомендуем учитывать следующие нюансы:

  1. Местонахождение продавца. Зачастую покупатели выбирают автосалоны, расположенные неподалеку от их дома, что в корне не верно. Так как дилеры из других населенных пунктов и даже регионов могут предложить более выгодные условия. Если вы остерегаетесь перегона машины, напрасно. Это обычное явление на авторынке.
  2. Отзывы. Прежде чем обратиться в определенный салон, обязательно ознакомьтесь с отзывами покупателей. Выбирайте компании, имеющий высокий рейтинг доверия потребителей. Значительное количество плохих мнений как правило свидетельствует о некачественном обслуживании или применении мошеннических схем со стороны продавца. Кроме того, из отзывов можно узнать много полезных нюансов о работе автосалона.
  3. Наличие акций. Скидки, программы лояльности и прочие интересные предложения от дилеров позволяют сэкономить до 25% от первоначальной стоимости транспортного средства. Чтобы ими воспользоваться необходимо лишь следить за появлениями у продавцов специальных предложений.

Конечно, нельзя не упомянуть, что при покупке авто вы можете столкнуться с некоторыми дополнительными факторами, влияющими на результат сделки. Ведь каждая ситуация индивидуальна. Именно поэтому следует учитывать особенности законодательства региона, критерии обслуживания продавца и возможные дополнительные расходы. Потратив немного времени на изучение всех этих моментов, вы буде максимально подготовлены к заключению сделки.

Перед покупкой нового транспортного средства не будет лишним также собрать о нем побольше полезной информации. Изучение технических характеристик авто, просмотр обзоров и мнения более опытных водителей позволят подобрать машину, которая сможет удовлетворить все ваши потребности. Не стоит также отказываться от бесплатных консультаций, которые предлагают во всех хороших автосалонах.

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