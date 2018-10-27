SuperFetch: основные сведения

С момента выпуска одной из наиболее распространенных в настоящее время ОС Windows 7 в ней использовалась оригинальная технология, называемая SuperFetch. Когда производится запуск какой-либо программы, сперва ее конфигурационные или выполняемые файлы и составляющие части считываются с винчестера, а потом подгружаются в оперативку.

Эта же процедура производится после закрытия приложения в ходе повторного открытия программы.

Технология SuperFetch была создана, чтобы ускорить доступ к программам и оптимизировать функционирование системных процессов. Попросту говоря, она представляет собой интеллектуальную систему, которая отслеживает самый частый запуск владельцем компьютера определенных программ и обеспечивает возможность кэширования файлов приложений (хранения их в оперативной памяти), чтобы ускорить доступ к ним. В результате программа запускается гораздо скорее, поскольку данные уже размещены в оперативной памяти, а не считываются с жесткого диска, что, разумеется, требует большего времени. В вышедших после Vista операционных системах SuperFetch представлена как процесс SysMain.

SuperFetch отличается от Prefetch. Первоначальная технология с крайней осторожностью была опробована в операционной системе Windows XP, а затем получила серьезное развитие в операционной системе Vista под названием Prefetcher (что означает предварительную выборку). Эта технология позволяла оптимизировать загрузку системных составных частей и модулей активизируемых приложений перед запуском.

В Windows 7 и последующих операционных системах служба была заметно переработана, стала называться SuperFetch (что означает супервыборку) и начала функционировать несколько иначе (при этом модуль Prefetcher сохранился). У предварительной выборки есть целый ряд изъянов. В связи с ограничениями на число программ, загружаемых в оперативную память, после прекращения активного использования какого-либо приложения производится повторная выгрузка его данных на жесткий диск, (конкретно – в файл подкачки).

SuperFetch следит за активностью пользователя и, наряду с созданием специальных карт, обеспечивает сохранение конфигурации чаще всего запускаемых программ. В случае выгрузки какого-то приложения из памяти служба анализирует ее, а после окончания приведшего к выгрузке процесса вновь инициирует загрузку модулей предшествующей программы в оперативную память.

В целом данная служба ускоряет запуск приложений и способствует росту производительности операционной системы. Однако надо учитывать, что в некоторых случаях возможно появление проблемы с загрузкой оперативной памяти, если ее объем составляет не более одного гигабайта.