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Москва, 29.10.2018

Автоматические центры по обработке арматуры: грамотная автоматизация

«Expert Online» 2018

Выполнение строительных работ без железобетона в настоящее время совершенно невозможно. Суммарный объем применения этого материала сейчас составляет свыше двух миллиардов кубометров в год.

Армированный бетон уверенно сохраняет свои позиции среди наиболее популярных стройматериалов. Этому способствуют планомерные усилия, прилагаемые для улучшения его качеств.

В условиях острой конкуренции на рынке для российских строительных компаний залогом успеха являются понижение себестоимости изделий и повышение ее качества до уровня международных стандартов за счет использования многофункциональных роботов https://dostupnorobot.ru.

На долю стройматериалов приходится около 66% от общей стоимости возведения зданий, поэтому их потребительские свойства требуют улучшения. Это достигается, прежде всего, посредством использования современных производственных и маркетинговых технологий.

Снижение издержек при использовании крупного строительного оборудования по обработке арматурной стали составляет примерно 30%, причем это достигается преимущественно благодаря сокращению остатков материалов. Использование проволоки и арматуры в бухтах на стройплощадках обеспечивает возможность результативно задействовать остатки немерного сырья с минимизацией расходов.

Самостоятельно выполняемые при помощи гибочных и рубочных станков малой механизации работы с мерной арматурой требуют существенных расходов на дополнительное использование крана, зарплату рабочих, логистические расходы. Они препятствуют концентрации внимания строительных фирм на своей главной деятельности, то есть на строительстве зданий.

Статистические данные свидетельствуют о том, что при ручной обработке приблизительно трехсот пятидесяти тонн арматуры ежемесячно средняя строительная фирма теряет на этом больше четырехсот тысяч рублей. Мировая практика свидетельствует о том, что строительство домов с применением многофункциональных роботов, обрабатывающих арматурную сталь на стройплощадках, ведется со скоростью четыре-пять этажей в месяц. Фирмы, использующие ручной труд, успевают возвести за этот срок не более трех этажей. Стоимость таких роботов значительно меньше стоимости аналогичных устройств, а их использование позволяет повысить рентабельность как минимум на 30% в год.

Кроме того, при ручном изготовлении деталей из арматуры (с использованием техники малой механизации) нельзя обеспечить высокое качество изделий. Вручную выдержать радиус гибки почти невозможно. Поэтому предусмотренные инженерами-проектировщиками габариты выдерживаются весьма приблизительно.

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