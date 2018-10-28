Как с помощью стабилизатора напряжения сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Стабилизатор напряжения как решение проблемы увеличения затрат на ЖКХ из-за некачественного электроснабжения. Не знаете прибор какого типа выбрать? Наш совет - инверторный, он является лучшим вариантом по характеристикам и удобству в эксплуатации.

Для многих людей оплата услуг ЖКХ является существенной частью расходов. Неудивительно, что все чаще владельцы жилья начинают анализировать состав этих трат и искать возможности сэкономить. Довольно заметную долю в общей сумме платы за жилищно-коммунальные услуги составляет оплата электроэнергии. При этом далеко не всегда конечный потребитель получает энергию надлежащего качества. В сети случаются перепады напряжения, которые не только могут нанести ущерб включённым электроприборам, но и приводят к росту расходов на оплату услуг ЖКХ.

Перепады напряжения и оплата услуг ЖКХ

Исходными данными для оплаты потребленной электроэнергии являются показания счетчика. Тарифы рассчитывают, исходя из того, что пользователь в течение всего времени получат электроэнергию с заданными параметрами. На практике это далеко не так: иногда напряжение ниже нормальных 220 В, а иногда выше, причем характеристики поступающей электроэнергии могут меняться довольно резко. Таким образом, получается, что вы оплачиваете услугу ненадлежащего качества.

Кроме того, из-за особенностей приборов учета электроэнергии, такие скачки напряжения нередко сказываются на показаниях счетчика. В особенности это характерно для счетчиков старых моделей, где индикатором потребления энергии выступает вращающийся диск, но и более новые приборы учета от этого не застрахованы. В результате при частых колебаниях напряжения счетчик может учитывать больший расход, чем потребили бы те же подключенные к сети приборы в нормальных условиях.

Другие последствия перепадов напряжения

Неправильный учет электроэнергии - не единственное следствие перепадов напряжения в сети. Многие бытовые приборы особенно чувствительны к подобным колебаниям. Это касается холодильников, кондиционеров, компьютеров и серверов, телевизоров, отопительных систем. Скачок напряжения может не только помешать устройству нормально работать, но и стать причиной серьезной поломки, например, повреждения микросхемы, которая потребует дорогостоящего ремонта. Поскольку большинство производителей не включают нарушение требований к электропитанию в число гарантийных случаев, оплачивать его придётся самостоятельно.

Получается, что нестабильность параметров электрического тока в сети - источник сразу нескольких проблем. Ваши электроприборы, в том числе дорогостоящие, могут выйти из строя, и при этом вы переплачиваете за ЖКХ или оплачиваете некачественные услуги. Эффективным решением этих проблем является установка стабилизаторов напряжения.

Как действует стабилизатор?

Стабилизатор напряжения - это прибор, выступающий в качестве посредника между бытовыми устройствами, которые есть у вас дома, и остальной электросетью. Он непрерывно контролирует параметры электропитания. Всё оборудование подключается через него и получает электрический ток со стабильными параметрами. Стабилизатор защищает вашу технику от любых колебаний, происходящих в электросети. В результате достигается следующий эффект:

соблюдаются нужные режимы работы оборудования;

оптимизируется потребление электроэнергии;

исчезает риск поломок из-за перепадов напряжения;

вы можете спокойно пользоваться электроприборами вне зависимости от качества электроснабжения.

Приобретение стабилизатора актуально для жителей загородных домов и городских квартир, поскольку в обоих случаях нельзя исключать перепады электроэнергии, особенно в периоды пикового потребления.

Какой стабилизатор выбрать?

При покупке стабилизатора его важнейшей характеристикой является мощность. От нее зависит, сколько устройств одновременно можно будет к нему подключить. Чтобы рассчитать необходимую мощность, вычислите сумму всех бытовых приборов, которые нуждаются в стабильном электроснабжении, и прибавьте к ней около 30%. Чтобы продлить срок службы стабилизатора, подбирать его следует с некоторым запасом, чтобы ему не приходилось работать на пределе возможностей.

Большое значение имеет и тип стабилизатора. Благодаря своей дешевизне большое распространение на рынке получили релейные и электромеханические устройства, однако у них есть определенные недостатки. Точность регулировки в релейных стабилизаторах часто недостаточна для подключения современного оборудования, а электромеханические издают сильный шум при работе и срабатывают с заметным запаздыванием. Электронные и феррорезонансные стабилизаторы в быту используются реже из-за своей дороговизны.

В последнее время на смену этим устройствам приходят инверторные стабилизаторы. Используемый в них механизм преобразования электрического тока позволяет выдерживать заданные параметры с высокой точностью, а также обеспечивает ряд других преимуществ:

устройство мгновенно реагирует на изменение характеристик электрического тока;

при работе стабилизатор почти не издает шума;

возможна плавная регулировка напряжения;

стабилизатор сохраняет работоспособность при широком диапазоне входного напряжения.

Таким образом, инверторный стабилизатор - оптимальное решение для защиты бытовой техники от перепадов напряжения. Он поможет предотвратить поломки и оптимизировать затраты на электроэнергию.